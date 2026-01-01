Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Скуби Ду 2: Монстры на свободе
Награды и номинации фильма Скуби Ду 2: Монстры на свободе
Награды и номинации фильма Скуби Ду 2: Монстры на свободе 2004
Золотая малина 2005
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
