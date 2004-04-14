«Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса»: Рецензия Киноафиши

Однажды (в рецензии на «Мишеля Вальяна: Жажду скорости») мне уже доводилось говорить, что Люк Бессон – едва ли не главный двигатель французского кино и уж по крайней мере в половине его бочек если не затычка, так открывашка. Вот и теперь, посмотрев сделанную Матьё Кассовицем экранизацию «Багровых рек» Жана-Кристофа Гранже, Бессон так возбудился (или, если угодно, вдохновился), что быстренько испек сценарий второй части, которую назвал «Ангелы Апокалипсиса». Не в обиду мэтру, но этот сценарий больше напоминает анамнез пациента с шизопараноидальными отклонениями, нежели литературное или кинопроизведение. Начинается все, как и положено в модных французских триллерах, с большого количества крови, ею же продолжается и заканчивается. Кровь сочится из стен, разливается по полу, застывает абстракционистскими разводами на всех мыслимых поверхностях. Фильм (как и первая часть «Багровых рек», как и «Шесть», как и «Красная Сирена», как и прочие вышеупомянутые модные французские триллеры) полон разнообразного членовредительства: людей замуровывают живьем в стены, протыкают кинжалами, распинают на стенах, топят, как котят, не забывая также выкалывать глаза и выпускать кишки. Короче говоря, полный расцвет человеколюбия. Впрочем, если бы Бессон и режиссер этого в высшей степени занимательного психиатрического опуса Оливье Даан занимались просто экранным кровопусканием, это бы еще куда ни шло. Так нет, они с первого же кадра залезают, как медведь в дупло, в религиозную сферу, нисколько не чувствуя там своей очевидной неуместности. На сцену нашими авторами выводятся набожный человек по прозвищу Иисус (!!) и двенадцать его сподвижников, которые носят имена двенадцати апостолов и даже обладают схожими профессиями (рыбаки превращаются соответственно в ловцов раков, сборщик податей – в таможенника и так далее). Они собираются в заброшенном монастыре, где находят знаменитую реликвию короля Лотара II – книгу, которая не то Книга Апокалипсиса, не то просто толстый фолиант. Кто такие «Иисус» и его приятели, что за книгу они нашли, зачем они собирались в монастыре – все это решительно неясно. Потом вдруг объявляются другие «божьи люди» – то ли преемники неких монтанистов, то ли нет, – которые начинают сокращать поголовье «Иисусовых» друзей посредством ритуальных убийств. При этом наших новых «монтанистов» не берут ни пули, ни единоборства, что неудивительно при таком массированном злоупотреблении амфетаминами. Полиция весь фильм разыскивает cих неуловимых мстителей (под роскошным девизом комиссара с лицом Жана Рено: «Апокалипсис отменяется. Мы во всем разберемся»), и это дает авторам повод явить целую череду откровенно бессмысленных трюков, самый нелепый из которых – неожиданно возникающий из-под земли и так же неожиданно проваливающийся под землю дзот, из которого безвестные автоматчики обстреливают полицейскую машину. Вслед за автоматчиками появляется немецкий министр по делам культуры и религии в исполнении Кристофера Ли, который хочет не то возродить Третий Рейх, не то установить Царство Божие на земле. Для этого ему зачем-то оказывается нужна книга Лотара II, при том что сам министр толком о ней ничего не знает. Финал же всей этой бессмысленной членовредительской конспирологии настолько абсурден, что просто диву даешься, как мог режиссер «Леона», «Никиты» и гениальной «Посланницы» впасть в такое прискорбное помрачение сознания. Впрочем, есть в этом несуразном фильме множество зацепок, довольно прямо указующих на истинный его смысл. Реликвия Лотара восходит непосредственно к Карлу Великому, который, как известно, разделил свою империю между сыновьями, что положило начало зарождению немецкой и французской наций. Действие фильма происходит на знаменитой территории Эльзаса и Лотарингии, которая еще в Х веке вошла в состав «Священной Римской империи германской нации». С тех пор немцы и французы постоянно отнимали эту землю друг у друга. В конце концов Эльзас стал в 1648 году (а окончательно – в 1697-м) собственностью Франции, Лотарингия же перешла к французам в 1766-м. В 1871-м немцы отобрали у Франции эти лакомые железорудные провинции, но в 1919-м принуждены были их вернуть. В 1929–1934 годах французы построили на границе с Германией оборонительную «линию Мажино», которую гитлеровские войска обошли с тыла и заставили капитулировать, что позволило Германии еще четыре года пользоваться данными территориями. Едва ли не треть «Багровых рек-2» непосредственно связана с катакомбами «линии Мажино», вследствие чего нашествие немецких злодеев во главе с Кристофером Ли в эти края более чем прозрачно намекает на немецкую угрозу Франции и всему остальному миру – особенно если учесть, что Франция в последние годы довольно активно выступает против американского мирового порядка, горячо поддерживаемого Германией. Так что истинный смысл данного произведения – глобально-политический, а вся эта неумелая школярская чертовщина, мелькающая на экране, – просто для отвода глаз. Vlad Dracula