Империя волков, 2005

По роману и сценарию Жана-Кристофа Гранже, автора "Багровых рек".

Молодой полицейский Поль расследует серию жестоких убийств в турецком квартале Парижа. Пытаясь понять, кто и зачем мучает и убивает очень похожих друг на друга женщин, он прибегает к помощи старого полицейского с дурной репутацией. Вместе они пускаются по следу неуловимого убийцы, не подозревая, что их самих преследует загадочная группировка "Серые волки".