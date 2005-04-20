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Империя волков Империя волков
Киноафиша Фильмы Империя волков
Empire des loups, L'

Империя волков, 2005

2005 / Франция
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

По роману и сценарию Жана-Кристофа Гранже, автора "Багровых рек".

Молодой полицейский Поль расследует серию жестоких убийств в турецком квартале Парижа. Пытаясь понять, кто и зачем мучает и убивает очень похожих друг на друга женщин, он прибегает к помощи старого полицейского с дурной репутацией. Вместе они пускаются по следу неуловимого убийцы, не подозревая, что их самих преследует загадочная группировка "Серые волки".

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 28 июля 2005
Премьера в мире 20 апреля 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет €24 000 000
Режиссер
Крис Наон
В ролях
Жан Рено
Жан Рено
Арли Ховер
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Филип Дю Жанеран
Арно Дюлери
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Империя волков 2 постера
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Империя волков смотреть онлайн

Империя волков
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Наша рецензия
Есть в современной французской литературе целая генерация писателей, продуцирующая предельно жесткие и сюжетно изощренные патологоанатомические шизопараноидальные истории (см. романы Жана-Кристофа Гранже («Багровые реки»), Жана-Юга Оппеля («Шесть»), Мориса Дантека («Красная сирена») и др., а также их экранизации). Каждый второй персонаж этих историй страдает по меньшей мере клинически-маниакальным расстройством/распадом личности, непременная амнезия перекрывается магическими ритуалами и…
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Анна 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 05/08/2005 - 22:45:52


ИМХО - это калька английского IMHO = In My Humble Opinion, что означает - по моему скромному мнению.
Scarface 2 апреля 2015, 12:51
Надеюсь будет не так тупо как вторые Багровые реки <fuhjdst htrb✊
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