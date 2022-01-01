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Джонни Халлидей
Джонни Халлидей
Johnny Hallyday
О персоне
Фильмография
Джонни Халлидей
Johnny Hallyday
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Дата рождения
15 июня 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Композитор
Биография Джонни Халлидея
Родился 15 июня 1943 года. Париж, Франция.
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Фильмография Джонни Халлидея
12 мелодий любви
мелодрама
2018, Франция
4.0
Вечно молодой
комедия, мюзикл
2017, Франция
5.0
Мы тебя любим, мерзавец
мелодрама, драма, комедия
2014, Франция
5.0
Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
триллер
2004, Франция
6.0
Ограбление по-французски
комедия
2003, Франция / США
5.0
Чудовище
боевик, мелодрама, комедия
1977, Франция
8.0
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