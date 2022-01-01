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Джонни Халлидей

Johnny Hallyday
Джонни Халлидей
Джонни Халлидей Johnny Hallyday
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Дата рождения
15 июня 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Композитор
Биография Джонни Халлидея

Родился 15 июня 1943 года. Париж, Франция.

Фильмография Джонни Халлидея
12 мелодий любви
12 мелодий любви
мелодрама 2018, Франция
4.0
Вечно молодой
Вечно молодой
комедия, мюзикл 2017, Франция
5.0
Мы тебя любим, мерзавец
Мы тебя любим, мерзавец
мелодрама, драма, комедия 2014, Франция
5.0
Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
триллер 2004, Франция
6.0
Ограбление по-французски
Ограбление по-французски
комедия 2003, Франция / США
5.0
Чудовище
Чудовище
боевик, мелодрама, комедия 1977, Франция
8.0
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