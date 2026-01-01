Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марко Сент-Джон
Marco St. John
Киноафиша
Персоны
Марко Сент-Джон
Марко Сент-Джон
Marco St. John
Дата рождения
7 мая 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Новый Орлеан, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Каратель
(2004)
6.8
Монстр
(2003)
6.8
Плохой лейтенант
(2009)
Фильмография Марко Сент-Джон
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
2024
2015
2009
2007
2004
2003
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
5.4
Смертельная справедливость
Deadly Justice
триллер
2024, США
4.3
Безжалостное правосудие
Relentless Justice
боевик, криминал, драма
2015, США
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.8
Плохой лейтенант
Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans
драма
2009, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.8
Новый парень моей мамы
My Mom's New Boyfriend
триллер, комедия, мелодрама, боевик
2007, Германия / США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
Каратель
The Punisher
боевик, приключения, триллер
2004, США / Германия
Рецензия
6.8
Монстр
Monster
драма, криминал
2003, Германия / США
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667