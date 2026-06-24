В ролях
Entsar
Laila & Farah's Mother
Несрин Амин
Self - Guest of honor
Diab
Self - Guest of honor
Махмуд Абдулмугни
Self - Guest of honor
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Ayman Wattar
Композитор
Maher El Mallakh
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
24 июня 2026
Дата выхода
|25 июня 2026
|Бахрейн
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|9 июля 2026
|Германия
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|24 июня 2026
|Египет
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|10 июля 2026
|Ирландия
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|12A
|25 июня 2026
|Катар
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|25 июня 2026
|Кувейт
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|25 июня 2026
|ОАЭ
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|18TC
|25 июня 2026
|Оман
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|25 июня 2026
|Саудовская Аравия
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Сборы в мире
$1 341 324
Производство
Film Square, Bigtime Fund, Oscar Studios
Другие названия
Saqr W Kanaria, Sakr w Canaria, Sakr We Kanaria