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Постер фильма Saqr W Kanaria
6.5
Киноафиша Фильмы Saqr W Kanaria
6.5

Saqr W Kanaria

, 2026
Sakr w Canaria
Египет / боевик, комедия, мелодрама
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Постер фильма Saqr W Kanaria
6.5
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В ролях

Mohamed Emam
Saqr
Chico
Kanaria
Халед Эль-Сави
Yakan
Entsar
Laila & Farah's Mother
Юсра Эль Лози
Laila
Yara Elsokkary
Farah
Ahmed El-Azaar
Kareem
Wael Aouny
Несрин Амин
Self - Guest of honor
Diab
Self - Guest of honor
Махмуд Абдулмугни
Self - Guest of honor
Сценарист Ayman Wattar
Композитор Maher El Mallakh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 24 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026 Бахрейн
9 июля 2026 Германия
24 июня 2026 Египет
10 июля 2026 Ирландия 12A
25 июня 2026 Катар
25 июня 2026 Кувейт
25 июня 2026 ОАЭ 18TC
25 июня 2026 Оман
25 июня 2026 Саудовская Аравия
Сборы в мире $1 341 324
Производство Film Square, Bigtime Fund, Oscar Studios
Другие названия
Saqr W Kanaria, Sakr w Canaria, Sakr We Kanaria

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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