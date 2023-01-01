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Киноафиша Фильмы Монстр Монстр, 2003: актеры и роли
Monster Монстр 2003 / Германия / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Монстр, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пэтти Дженкинс Пэтти Дженкинс Patty Jenkins
В ролях
Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Кристина Риччи Кристина Риччи Christina Ricci Брюс Дерн Брюс Дерн Bruce Dern Скотт Уилсон Скотт Уилсон Scott Wilson Ли Тергесен Ли Тергесен Lee Tergesen Прюитт Тэйлор Винс Прюитт Тэйлор Винс Pruitt Taylor Vince Энни Корли Annie Corley Марко Сент-Джон Marco St. John Бабба Бэйкер Бретт Райс Brett Rice Марк Маколей Marc Macaulay
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
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