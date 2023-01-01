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Скоро в прокате " В поисках снежного барса"
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Монстр
Монстр, 2003: актеры и роли
Monster
Монстр
2003 / Германия / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Монстр, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пэтти Дженкинс
Patty Jenkins
В ролях
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Кристина Риччи
Christina Ricci
Брюс Дерн
Bruce Dern
Скотт Уилсон
Scott Wilson
Ли Тергесен
Lee Tergesen
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Энни Корли
Annie Corley
Марко Сент-Джон
Marco St. John
Бабба Бэйкер
Бретт Райс
Brett Rice
Марк Маколей
Marc Macaulay
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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