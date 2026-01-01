С 1 сентября пенсионеры могут перестать ходить в поликлиники: в Минздраве разрешили получать справки по-новому

Пирожное «картошка» в СССР таяло во рту, а сейчас как пластилин: вот из-за чего

2, 3, а может 5? Эксперты наконец ответили, сколько комплектов постельного белья должно быть в каждом доме

Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР

Нельзя просто так взять и пройти этот тест: 7 вопросов осилят лишь истинные фанаты «Властелина колец»

Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»

«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов

Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»

Уберите детей от экрана и пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по пикантным кадрам

«Утомленные солнцем» — это просто, а вы попробуйте угадать фильмы Михалкова по этим редким кадрам (тест)