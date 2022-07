1 The People's House Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 3:43

2 The Purpose of the Amendment Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 3:08

3 Getting Out the Vote Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 2:49

4 The American Process Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 3:58

5 The Blue and Grey Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 3:01

6 "With Malice Toward None" Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 1:51

7 Call to Muster and Battle Cry of Freedom Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 2:18

8 The Southern Delegation and the Dream Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 4:44

9 Father and Son Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 1:43

10 The Race to the House Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 2:42

11 Equality Under the Law Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 3:13

12 Freedom's Call Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 6:09

13 Elegy Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 2:35

14 Remembering Willie Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 1:52

15 Appomattox, April 9, 1865 Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 2:39

16 The Peterson House and Finale Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony Chorus, Robert Chen, Christopher Martin, Stephen Williamson, David McGill, Daniel Gingrich, Randy Kerber / John Williams 11:00