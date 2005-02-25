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Постер фильма Баллада о Джеке и Роуз
6.6
Киноафиша Фильмы Баллада о Джеке и Роуз
6.6

Баллада о Джеке и Роуз

, 2005
The Ballad of Jack & Rose
США / драма / 18+
Постер фильма Баллада о Джеке и Роуз
6.6

О фильме

История вдовца Джека и его 16-летней дочери Роуз, которые живут отшельнической жизнью в маленькой коммуне на живописном острове, затерявшемся в бескрайнем океане.

В ролях

Камилла Бель
Камилла Бель
Роуз Слейвин
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Джек Слейвин
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Kathleen
Райан МакДональд
Rodney
Пол Дано
Пол Дано
Thaddius
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Gray
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Red Berry
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Marty Rance
Сюзанна Томпсон
Сюзанна Томпсон
Miriam Rance
Режиссер Ребекка Миллер
Сценарист Ребекка Миллер
Композитор Michael Rohatyn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 27 января 2006
Премьера в мире 25 февраля 2005
Дата выхода
30 июня 2005 Россия Парадиз 16+
30 июня 2005 Беларусь
31 марта 2006 Великобритания 15
31 марта 2006 Ирландия 15
30 июня 2005 Казахстан
25 марта 2005 США
30 июня 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $916 051
Производство IFC Productions, Initial Entertainment Group (IEG), Elevation Filmworks
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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