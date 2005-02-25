Другие названия

The Ballad of Jack and Rose, La balada de Jack y Rose, Nunca te dejaré, A Balada de Jack e Rose, Baladė apie Džeką ir Rožę, Ballada o Jacku i Rose, Jack & Rose, Jack és Rose balladája, La ballade de Jack et Rose, La storia di Jack e Rose, O Mundo de Jack e Rose, Rose and the Snake, Tehlikeli Masumiyet, Tzak & Roouz: Balanta gia dyo, Τζακ & Ρόουζ: Μπαλάντα για δύο, Балада за Джак и Роуз, Баллада о Джеке и Роуз, Прича о Џеку и Роуз, ジャック＆ローズのバラード, 杰克和露丝的情歌, Բալլադը Ջեքի և Ռոզի Մասին, 不伦恋曲

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