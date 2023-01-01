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Линкольн Линкольн
Киноафиша Фильмы Линкольн Награды и номинации фильма Линкольн
Lincoln Линкольн 2013 / США / Индия
7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Линкольн

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
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