В США уже избрали на второй срок чернокожего президента, уже быть черным скоро будет гораздо почетнее, нежели быть белым (согласитесь, изрядный прогресс со времен «Амистада»), а Спилберг все еще доказывает, что неграм необходимо дать гражданские права. То есть делает он это, разумеется, внутри прошедшего времени, но делает столь патетически, что человек неосведомленный мог бы подумать, будто рабство и угнетение процветают в Соединенных Штатах до сих пор, ничуть не изменившись за…
А где Вы находите такие "ранние" кинотеатры?
Мне кажется поощрять интеллектуальное воровство не правильно. Ведь суть нашего народного "отставания", не только в госапарате и Ядре, а на 50% в головах населения, которое на мой взгляд ничего большего то и не заслуживает. Поскольку кинематограф, это тоже некое, на мой взгляд показательное поле, и каждый человек, самостоятельно принимает решение как и где ему смотреть, то правильнее было бы, продвинутой части населения, показывать пример и настаивать на полной оплате интеллектуального продукта. В нашей стране, до сих пор существует стереотип, что Хлеб - это серьезный труд, и его не воруют а покупают. Хотя на мой взгляд, фильм, книга, комп.игра, музыка, куда более серьезный труд, который непременно нужно оплатить, иначе превращая это в тенденцию, мы сами Демотивируем молодых авторов. И усиливаем позиции транснациональных компаний, которые все равно получат свои деньги, просто новым авторам придется за копейки им это отдавать....
Хотя есть другой мотив.) Мы просто хотим увидеть это быстрее. Тогда, я в таком случае, после пиратского просмотра, покупаю билет в кино, или лицензионный диск и не смотрю его. Тем более, если продукт понравился.))
Да, именно так. Спилберг, если бы захотел снять кино про стакан чая, я уверен был бы не херовый саспенс, море слез, и пару оскаров). Сложно выдумать что то плохое про его фильмы, а искусство нагнетания атмосферы, казалось бы с известным концом, по моему мнению, должно быть номинацией во всех Кинонаградах мира, - "и так, в номинации САСПЕНС года, премию Оскар получает Спиииииилберг!!!)"
Да, конечно не забудем Дэй-Лью, впечатляет. Настолько он прям Американский Американец, что прям самому захотелось бороться с рабством, и с женой. Прям поехать например в штат Масачусес и освободить их всех, от гнёта Гос.депа.)!
История знает много государственных деятелей, ставших жертвой проводимой ими политики, жертвой власти. Одним из них был Авраам Линкольн – 16-й Президент США.
Недавно я посмотрел новый фильм Стивена Спилберга «Линкольн». Фильм позиционируют как кино «про народ и для народа». Это открытка американской демократии. Хотя на самом деле в фильме показана грязная политическая кухня.
«Линкольн» – хорошая иллюстрация того, что политика и мораль не совместимы. В картине без прикрас показано, как принималась 13 поправка к Конституции США об отмене рабства. Принятие 13 поправки – пример успешной политтехнологии периода ранней американской демократии.
О национальном герое американского народа снято много фильмов: в 1939 году «Молодой мистер Линкольн», «Линкольн в Иллинойсе» в 1940 году, в 1974 году сериал о 16-м Президенте США.
Новый фильм Стивена Спилберга «Линкольн» создан по книге лауреата Пулитцеровской премии историка Дорис Кернс Гудвин «Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln». Ещё до выхода книги в 2005 году Стивен Спилберг и DreamWorks приобрели в 2001 году права на экранизацию.
Возможно, именно книга известного историка не позволила Спилбергу приукрасить некоторые факты американской политической кухни, хотя реальность, полагаю, была куда непригляднее.
Вначале на роль Авраама Линкольна был выбран Лиам Нисон. Но он отказался сниматься, ссылаясь на то, что слишком стар, чтобы играть эту роль. Тогда на роль был утверждён лауреат премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис, который на 5 лет моложе Нисона.
Фильм уже выдвинут на премию «Оскар», и, уверен, получит не одну статуэтку.
Авраам Линкольн для американцев такая же «икона», как для многих из нас, наверное, Пётр Первый.
Линкольн стал воплощением новой американской мечты – шанса для ребёнка из бедной семьи собственными усилиями добиться богатства и славы. Выходец из народа, Линкольн был человеком, который «сделал сам себя».
Хотя будучи президентом США Линкольн подвергался суровой критике, сегодня он один из самых любимых президентов Америки. Во время его президентства построили трансконтинентальную железную дорогу, многие получили бесплатно землю, было отменено рабство.
Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809 года в семье бедных необразованных фермеров, живших в маленькой бревенчатой хижине в штате Кентукки. С ранних лет он занимался физическим трудом. Из-за тяжёлого материального положения семьи будущий президент посещал школу не более года, но научился читать и писать раньше многих сверстников. Линкольн очень любил читать книги.
«После того, как Эйбу исполнилось 12 лет, не было случая, когда бы я его видел без книги в руках… По ночам в хижине он опрокидывал стул, заслонял им свет, усаживался на ребро и читал. Это было просто странно, чтобы парень мог столько читать».
В 1830 году, когда Линкольн стал совершеннолетним, он принял решение начать самостоятельную жизнь и перебрался в штат Иллинойс. Там он подрабатывал на почте, лесорубом, землемером, лодочником. Охоты и ловли рыбы Авраам избегал из-за своих моральных убеждений. В Новом Орлеане Линкольн посетил невольничий рынок и на всю жизнь сохранил неприязнь к рабству.
Первоначально Линкольн желал стать кузнецом, но после знакомства с мировым судьёй, он решил изучать право. Все свободные часы Линкольн посвящал самообразованию и занятиям с учителем местной школы. Иногда он ходил за 30 миль в суд для того, чтобы послушать выступления адвокатов. Сохранилась фраза, сказанная Линкольном над открытым юридическим справочником: «здесь же добро и зло, нужно серьёзно это изучить».
Не окончив ни одного учебного заведения, Линкольн сдал экзамены на право вести адвокатскую практику. Молодой адвокат часто бесплатно оказывал юридическую помощь бедным людям.
«Приходите, посмотрим, что говорит об этом закон», – говорил Линкольн.
В России говорят иначе: «посмотрим, чем я смогу вам помочь» (несмотря на закон).
Линкольн всегда отдавал своим долги, за что получил прозвище «Честный Эйб». Благодаря своей репутации Линкольн был избран в Законодательное собрание штата Иллинойс. В 1846 году стал членом Палаты представителей Конгресса США.
В 1856 году Авраам Линкольн примкнул к созданной в 1854 году Республиканской партии, выступавшей против рабовладения. Линкольн был против рабства по моральным соображениям, хотя дядя и дед Авраама владели рабами.
Говорят, имя – это судьба. Библейский праведник Авраам, согласно Ветхому Завету, имел множество рабов, в том числе которых приобрёл, когда отдал свою жену фараону Египта. Во время отбивания у царя Кедорлаомера своего племянника Лота, а также имущества, женщин и народа, Авраам вооружил 318 своих рабов.
Линкольн был противником рабства, но выступал за постепенное освобождение рабов, так как целостность страны ставил выше свободы негров. Линкольн заверял, что не добивается предоставления неграм политических и гражданских прав. Он считал рабство неизбежным злом в условиях аграрной экономики Юга.
Вместе с тем Линкольн твёрдо выступал против распространения рабства на новые территории. Он осудил восстание Джона Брауна против рабства в октябре 1859 года как попытку силового решения вопроса о рабовладении.
Благодаря своей умеренной позиции, Линкольн был избран Президентом США от Республиканской партии в 1860 году, в основном за счёт поддержки Севера. В южных штатах ему удалось выиграть только в 2-х округах из 996.
Южные штаты угрожали в случае победы республиканцев выйти из состава Союза.
Избрание республиканца Линкольна, противника распространения рабства, Президентом США, послужило сигналом к отделению южных штатов. В феврале 1861 года было провозглашено создание Конфедеративных Штатов Америки, президентом был избран Джефферсон Дэвис, столицей государства стал Ричмонд.
Действующий президент США Джеймс Бьюкенен и избранный президент Линкольн отказались признать выход южных штатов из Союза. В своей инаугурационной речи Линкольн сказал, что ни один из штатов не вправе сугубо по собственной инициативе выйти из Союза. Президент призвал к мирному решению конфликта и восстановлению единства Соединённых Штатов.
В своей речи Линкольн также заявил, что у него «нет никаких намерений прямо или косвенно вмешиваться в функционирование института рабства в тех штатах, где оно существует». «Моей высшей целью в этой борьбе является сохранение Союза, не сохранение или уничтожение рабства».
Линкольн призвал к воссоединению страны, однако не смог предотвратить гражданскую войну.
В результате одна половина страны стала называть другую половину мятежниками.
Командующий армией США генерал Грант так говорил парламентариям южан:
– У вас написано о заключении мира между двумя странами. Но страна у нас одна. И я защищаю страну от вооружённых мятежников, от вас.
Гражданская война в Америке, пожалуй, самый трагический период американской истории.
Впервые о гражданской войне в США я узнал из книги «Таинственный остров» Жюль Верна. Потом были «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл, вестерн «Хороший, плохой, злой» режиссёра Серджио Леоне.
Война шла четыре года с 1861 по 1865 год с переменным успехом. Потери северян составили почти 360 тыс. человек погибшими и более 275 тыс. ранеными. Конфедераты потеряли соответственно 258 тыс. и около 137 тыс. человек.
Перелом в войне и победа северян была обеспечена двумя политическими инициативами Линкольна: Прокламацией об отмене рабства и актом о Гомстеде.
29 мая 1862 года был принят акт о Гомстеде, согласно которому каждый гражданин Соединённых Штатов, достигший 21 года и не воевавший на стороне Конфедерации, мог получить из земель общественного фонда участок земли не более 65 гектаров после уплаты регистрационного сбора в 10 долларов. Поселенец, приступивший к обработке земли и начавший возводить на ней строения, получал бесплатно право собственности на эту землю по истечении 5 лет. Участок мог быть приобретён в собственность и досрочно, при уплате 1,25 доллара за акр.
По акту о Гомстеде в США было роздано около 2 миллионов гомстедов, общей площадью около 115 миллионов гектаров. Этот закон радикальным образом решил аграрную проблему, направив развитие сельского хозяйства по фермерскому пути; привёл к заселению пустынных территорий и обеспечил Линкольну поддержку широких масс населения.
Главная цель войны — восстановление Союза — казалась недостижимой без отмены рабства.
Всего в британскую Северную Америку и позднее в США было ввезено около 13 миллионов африканских рабов.
30 декабря 1862 года Линкольн подписал «Прокламацию об освобождении рабов», объявившую негров, проживающих на территориях, находящихся в состоянии мятежа против США, «отныне и навечно» свободными.
Благодаря прокламации об освобождении рабов Линкольн завоевал симпатии европейских стран.
Россия, за год до этого освободившая своих крепостных крестьян, также заняла доброжелательную позицию в отношении Союза. Благодаря появлению на Тихом океане русской эскадры контр-адмирала А.А.Попова, визиту в Сан-Франциско и Нью-Йорк, Англия отказалась от своего намерения вмешиваться в войну на стороне Конфедерации и тем самым позволила Северу продолжать блокаду портов Юга.
Прокламация изменила характер Гражданской войны, превратив её в войну за уничтожение рабства.
Освобождение рабов позволило осуществлять набор чернокожих американцев в армию. К концу войны в федеральных войсках числилось 180 тысяч негров.
В фильме Спилберга, чёрнокожий пехотинец, обращаясь к Линкольну, говорит:
«Может быть, через несколько лет белые допустят мысль, что в армии будут негры капитаны, через пятьдесят лет негр полковник, через сто лет – право голоса?..»
Но он даже не посмел представить, что через 150 лет Президентом США станет темнокожий – ныне избранный на второй срок представитель Демократической партии Барак Обама.
Хотя 150 лет назад Демократическая партия США была против 13 поправки к Конституции об отмене рабства.
«Принятие поправки это битва не на жизнь, а насмерть! – говорит в фильме лидер демократов в Палате представителей. – Мы сражаемся за будущее Соединенных Штатов Америки. Здесь все средства хороши!»
Если судить по фильму Спилберга, принятие 13 поправки было крайне драматичным. За принятие поправки выступала Республиканская партия. Но даже если бы все депутаты-республиканцы проголосовали «за», для принятия 23-ми голосов членов Палаты не хватало 20 голосов депутатов от Демократической партии.
Государственный секретарь Стюарт приглашает группу лоббистов, готовых за деньги уговорить колеблющихся демократов в Палате представителей проголосовать за предложение республиканцев по 13 поправке к Конституции.
Однако многие белые люди на Севере не хотели, чтобы к ним понаехали нигеры с юга.
«Почему вы поддерживаете отмену рабства?» – спрашивает госсекретарь у простых белокожих просителей.
– Я поддерживаю окончание войны. Покончим с рабством, мятежники сразу сложат оружие. Ведь как раз за рабство они и сражаются. После принятия поправки рабство отменят, и войне придёт конец.
– А если война закончиться до того, как мы отменим рабство?
– Президент Линкольн говорит, что война не закончится, пока мы не отменим рабство.
– А если бы мятежники сдались сейчас, тогда бы вы были за отмену рабства?
– Тогда против поправки.
– Почему?
– Из-за негров. Какой-нибудь оборванский черномазый притащится в Миссури и станет красть у нас курей и работу. Не нужно нам этого!
Должен ли Президент идти на поводу общественных настроений и прислушиваться к мнению избирателей?
Депутаты от Демократической партии в Палате представителей не поддерживали 13 поправку и обвиняли Линкольна в диктаторских замашках, называя его «королём» и «тираном».
Даже члены кабинета Президента упрекали его во вмешательстве исполнительной власти в прерогативы власти законодательной.
Линкольн оказался в очень сложном положении. Но его избрали Президентом именно для этой миссии – для отмены рабства. Это была самоубийственная миссия, и все знали об этом, знал и Линкольн.
«На время войны Конституция даёт мне особые полномочия. Они дают мне право изымать у мятежников рабов как имущество, конфискованное во время войны. Хотя я никогда не признавал, что рабы являются имуществом. Всякий человек должен быть свободен. И если ради этого его требуется назвать имуществом, я воспользуюсь этой возможностью.
Но дальше всё становится сложнее. Я следую этим полномочиям, разрешающим отбирать собственность, принадлежащую гражданам воюющих государств. Но юг не государство, а часть страны, поднявшей мятеж. И если негры собственность, вправе ли я изымать собственность мятежников при условии, что утверждаю, что они являются мятежниками, а не гражданами воюющего государства?
Но ведь тогда я утверждаю, что бунтуют не наши южные штаты, а лишь мятежники, в них живущие. А законы этих штатов продолжают действовать. Это означает, что, если по законам штата, негров можно продавать как рабов, как собственность, то федеральное правительство этому не указ. Так как негры в этом штате рабы и считаются собственностью, то мои особые полномочия позволяют конфисковать их, и я это делаю. Но если я уважаю законы штатов, то как я могу освободить рабов на основании моей прокламации, при этом не отменяя законы штатов?»
Президент Линкольн оказался в правовом тупике; это был юридический пат.
«Два года назад я объявил в своей прокламации об освобождении рабов. Но после войны суды могут посчитать, что я был не прав. И они могут так решить. В Конституции нет поправки об отмене рабства. Но после войны я не смогу использовать свои военные полномочия и не обращать внимания на суды. И не будут ли освобождённые люди снова загнаны в рабство?
Поэтому я и хочу провести 13 поправку и начать её ратификацию штатами, и закрыть вопрос раз и навсегда и как можно быстрее».
Но как это сделать, если нет необходимого количества голосов?
Госсекретарь Стюарт предлагает добывать голоса колеблющихся демократов в обмен на их трудоустройство. Он вызывает друга из Олбани, у которого есть плуты, способные провернуть такое скользкое дельце. «Это избавит вас от разоблачения ответственности», – говорит Стюарт Линкольну.
«Стюарт не хочет, чтобы я оставлял следов», – объясняет Линкольн жене.
«Ещё не было человека, который лучше тебя мог бы проходить по самым коварным тропкам, не оставляя следов, – отвечает жена. – Стюарту это не под силу, а ты можешь».
Отто фон Бисмарк говорил: «Политика есть искусство возможного».
Линкольн договаривается с лидером консервативной группы республиканцев. Престон Блэр обещает голоса радикальных консерваторов в обмен на заключение мира с южанами.
Но если мир будет заключён раньше принятия 13 поправки, то принятие поправки провалится. Ведь воюют ради отмены рабства. Если конфедераты запросят мира, кому тогда будет дело до освобождения рабов?
«Внутренний компас, который должен указывать душе на справедливость, заржавел в сердцах белых людей, поскольку допустил терпимое отношение к рабству. Белые и не помышляют поделиться богатствами страны с неграми», – говорит радикальный республиканец Стивенс.
Демократ Хартман открыто признаётся, что он расист. Сегодня «расист» – самое уничижительное оскорбление в Америке.
«Что будет с белым населением, если 4,5 миллиона рабов получат свободу? Ведь тогда мы будем вынуждены предоставить цветным политические права. Но кто из нас готов дать неграм право голоса? А после этого предоставим право голоса женщинам?!»
«Депутат – это законодатель, который обязался заранее находить, что власть всегда виновата, или что власть всегда права». (Декурсель).
Если цель войны – восстановление Союза, зачем отменять рабство, если южане запросят мира?
Ведь южане будут просить мира в обмен на сохранение их рабов.
«Или поправка, или мир с конфедератами! Вместе и то и другое невозможно!» – убеждает Стюарт.
«Раздобудьте тринадцать голосов, посланцы всё равно ещё не заявились», – требует Линкольн.
Линкольн хотел и в войне победить, и рабство отменить. Он хочет сдержать слово, но понимает, что без обмана никак не обойтись. В тайне от госсекретаря, Линкольн приглашает делегацию южан на переговоры о мире.
Капитуляция южан была возможна в обмен на провал 13 поправки.
Но Линкольн не мог отказаться от главного дела своей жизни – освобождения рабов.
Объективно рабство препятствовало развитию капитализма: труд свободных более производителен.
– Мне нужна эта поправка! Ибо это есть необходимое лекарство. Два голоса нужно для принятия решения. Их необходимо добыть! Идите и добудьте эти голоса!
– Но как?
– Я Президент Соединённых Штатов Америки! Обличён колоссальной властью. Вы раздобудете мне эти голоса!
Неужели власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно?!
«Власть — это наркотик, без которого политики не могут жить и который они покупают у избирателей за деньги самих избирателей». (Ричард Нидем)
Цель оправдывает средства! – решает Линкольн, и лично приходит к лоббистам, которые всеми способами стараются подкупить депутатов от Демократической партии. Он лично встречается с сомневающимися демократами и договаривается с ними.
Проигравший демократ Александр Кофард готов ради сохранения места перейти в Республиканскую партию. Но от него требуют, чтобы он вначале проголосовал «за» поправку как депутат от Демократической партии, чтобы создалось впечатление, что поправка пользуется поддержкой представителей обеих партий.
«Говорят, что политика – вторая древнейшая профессия. Но я пришёл к выводу, что у неё гораздо больше общего с первой». (Президент США Рональд Рейган)
После 4 лет военных действий и потери более 600 тысяч жизней невозможно было публично отказаться от заключения мира. Поэтому требовалось, не отказываясь выслушать парламентёров южан, задержать их прибытие в Вашингтон, пока 13 поправка не будет принята.
Линкольн даёт телеграмму генералу Гранту с приказом, принять парламентёров и сопровождать их на корабле до определённого места, где ждать до последующих указаний, в Вашингтон не направляться.
«Всё искусство управления состоит в искусстве быть честным», – писал один из основателей американской демократии Томас Джефферсон.
Линкольн обманывает всех. Ему важно достичь своей цели любыми средствами. И он ничем не гнушается: ни подкупом, ни ложью.
«Всякая власть есть непрерывный заговор», – писал Оноре де Бальзак.
– Думаете, мы выбираем, рождаться или нет? Соответствуем ли мы времени, в котором живём? – спрашивает Линкольн.
– Человек рождается с механизмами, но только они не настроены под время рождения, – отвечает телеграфист.
«Равенство суть справедливости!» – говорит Линкольн. Именно ему принадлежит формулировка основной цели демократии: «Правительство, созданное народом, из народа и для народа».
31 января 1865 года состоялось голосование 13 поправки. На гостевую трибуну Палаты представителей американского Конгресса пришли состоятельные чёрнокожие американцы, заинтересованные в принятии поправки, требующие равных прав с белыми.
«Честность – лучшая политика», говорит английская пословица.
От радикального республиканца Стивенса требуют: «Говорите, что вы верите только в равенство представителей всех рас перед законом, но не в расовое равенство. Идите на компромисс или провалите дело!»
Он вынужден согласиться.
– Я не верю в равенство всех и всего, но я верю в равенство всех перед Законом!
«Демократия: говоришь, что хочешь, делаешь, что велят». (Джон Бери)
Две партии, сменяющие друг друга у власти, всё же лучше, чем доминирующая одна.
Когда депутат от Демократической партии представил свидетельства, что делегация южан направилась в Вашингтон с предложением о прекращении гражданской войны, Палата представителей потребовала отложить голосование по поправке, пока не получит ответ от Президента.
«Насколько мне известно, парламентёров в Вашингтоне нет. Их прибытие не ожидается», – уклончиво ответил в письме Линкольн.
– Но предоставление ложных сведений конгрессу это повод для импичмента!
– Я не предоставляю конгрессу ложных сведений.
– Парламентёры есть или нет? – спрашивают напрямую.
– Президент ответил. Все ваши предположения о мире фикция.
– Это не опровержение, это уловка адвоката!
Линкольн обманул всех!
«Важнейший закон, принятый благодаря незаконным средствам, покрывавшимся самым чистым человеком Америки», – так резюмируют в фильме.
13 поправку приняли благодаря подкупу и обману. Разве это можно считать победой демократии?
И такую «демократию» нам ставят в пример?!
«Демократия – плохая форма правления, но лучше её нет». (Уинстон Черчилль).
«Демократия есть одурачивание народа при помощи народа ради блага народа». (Оскар Уайльд)
«Любая демократия приводит к диктатуре подонков». (Альфред Нобель)
Только после принятия 13 поправки Президент Линкольн встретился с парламентёрами южан.
– Я желаю немедленного мира, – говорит Линкольн. – Я хочу, чтобы южные штаты восстановили с Союзом нормальные отношения.
– Будут ли южные штаты восстановлены в Союзе достаточно быстро, чтобы мы заблокировали ратификацию 13 поправки? – спросили парламентёры южан.
– Сдайтесь скорее, и мы обсудим реконструкцию Юга, – заявил госсекретарь Стюарт.
– О сдаче нечего и думать, – ответили южане. – Это высокомерное требование завоевателя. 13 поправка уничтожает рабство, а с ним и нашу экономику. Законы будет принимать Конгресс, полный мстительных янки, права гарантировать Верховный Суд, в котором заседают проклятые республиканские радикалы, а наши традиции будут растоптаны, мы перестанем быть собой.
Сила и мораль несовместимы!
Фильм «Линкольн» – это взгляд на гражданскую войну глазами северян. Роман «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл это взгляд южан.
Как только северяне победили, так сразу же проворные хищные янки заполонили Джорджию. Они скупали всё, за что не могли заплатить разорённые войной южане. Скарлетт смогла спасти своё родовое поместье Тара только благодаря тому, что вышла замуж за богатого, но нелюбимого человека.
– Как вы сохранили Союз? Сколько сотен тысяч людей погибли, пока вы у власти? Ваш Союз скреплён огнём пушек и смертью, – говорят южане Линкольну.
– Возможно, вы правы. Но нам удалось показать миру, что демократия не есть хаос, что в единстве людей таится великая невидимая сила. Предположим, что мы показали, что народ может нести страдание и при этом объединяться. Не спасёт ли это идею демократии, к которой нужно стремиться, и которой когда-нибудь мы будем достойны? В любом случае, всё что можно было доказать кровью и жертвами, теперь доказано. Давайте же прекратим кровопролитие!
В фильме не показано, что ответили южане, но в следующем кадре мы видим огненный смерч бомбардировки над столицей конфедератов Ричмондом.
Гражданская война окончилась капитуляцией Конфедеративных Штатов Америки 9 апреля 1865 года.
Можно ли было избежать гражданской войны?
Всякая война, тем более гражданская, это всегда признак бессилия или коварства властителей.
Мудрость правителя состоит в том, чтобы находить мирные решения проблем и всеми силами избегать войны.
Гражданская война не разрешила все стоявшие перед страной проблемы. Задача предоставления чёрному населению равных прав с белыми оставалась неразрешённой многие десятилетия.
Неравенство белых и чёрных (апартеид) сохранялось в Америке до 60-х годов ХХ века. Хорошая иллюстрация фильм «Миссисипи в огне».
Сегодня цветные американцы победили белокожих численностью, и избрали своего президента – Барака Обаму!
Правда, сейчас не говорят «чернокожий», «нигер» расценивается как оскорбление, политкорректность требует говорить «афроамериканец».
Фильм «Линкольн» убедительно доказывает: в политике все средства хороши, цель оправдывает средства!
После войны Линкольн мечтал посетить Святую Землю, Иерусалим, где ходили Давид и Соломон.
Авраам Линкольн был набожным человеком и, наверное, хотел покаяться в содеянных грехах.
Так поступил наш Президент Ельцин Б.А. – сразу после передачи власти поехал на покаяние в Иерусалим. Вот только простил ли его Господь?
Спустя несколько дней после победы Авраам Линкольн был убит.
За несколько дней до убийства, Линкольну приснилось, как его хоронят. Президент находился в своей спальне в Белом доме, когда глубокой ночью он, как показалось ему, внезапно проснулся. Его разбудил громкий плач нескольких голосов, проникающий сквозь закрытую дверь. Выйдя из спальни, Линкольн пошёл на эти звуки и оказался в Западном зале. Там посреди зала возвышался катафалк, и люди в трауре один за другим подходили к нему, чтобы проститься. Линкольну не было видно, кто лежал на возвышении, и тогда он спросил одного из часовых, стоявших в почётном карауле, кто умер.
– Президент, - отвечал тот. И добавил: – Он погиб от руки убийцы.
14 апреля 1865 года Линкольн был смертельно ранен в театре Форда на спектакле «Мой американский кузен». Сторонник южан актёр Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. Утром следующего дня, не приходя в сознание, Авраам Линкольн скончался.
Катафалк с телом Линкольна был расположен именно в Западном зале и так, как увиделось это ему во сне. Свои сны Президент рассказывал жене.
Вещий сон приснился и жене Юлия Цезаря накануне его убийства в Сенате. Она отговаривала его идти в Сенат. Но жажда власти, желание обладать неограниченной властью ослепили Цезаря.
После просмотра кинокартины «Линкольн», я невольно сравнил, как решался вопрос об отмене рабства в Америке в 1865 году, и как отменялось рабство в России в 1861 году. Царь Александр II, освободивший от рабства крестьян, был убит, как убили и 16-го Президента США Авраама Линкольна, освободившего от рабства негров.
И Авраам Линкольн, и Александр II стали жертвами проводимой ими политики. Александр II был убит народовольцами или руками народовольцев. Хотя наша реформа освобождения крестьян не привела к гражданской войне. Вот если бы крестьян освободили без земли (как того требовали некоторые помещики), то это привело бы к гражданской войне почище, чем восстание Степана Разина и Емельяна Пугачёва.
Другой не менее известный политик жертва власти – 35-й Президент США Джон Кеннеди, убитый руками Ли Харви Освальда. Кеннеди проводил политику уравнивания чернокожих в правах, он ответственен за Карибский кризис, чуть не столкнувший планету в ядерную войну.
Жертвой проводимой им политики стал и премьер-министр царского правительства Пётр Аркадьевич Столыпин, убитый террористом Дмитрием Богровым по наводке царской охранки.
«Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает». (Жозеф де Местр)
Находясь у власти, правители часто совершают такие преступления, что потеря власти грозит им уголовным преследованием. Как только президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль, президент Франции Николя Саркози потеряли власть, так сразу было возбуждено судебное расследование их деятельности.
Поэтому власть – лучшее алиби!
«Почему правитель боится оставить власть? – Потому что опасно и отречение, опасно и низложение». (Периандр)
Давно известно: чтобы избежать покушений и судебных преследований, нужно иметь преданного официального преемника, который точно ничего не изменит в проводимой политике.
Что бы властители ни говорили, но первая и самая главная их забота это сохранение личной власти. Потому что без власти он не властитель!
«Цель власти — власть». (Джордж Оруэлл)
Даже знаменитый кардиолог академик Чазов после длительного общения с вождями СССР вынужден был признать, что за всеми разговорами о благе Родины скрывалось стремление как можно дольше сохранить личную власть.
Вечный вопрос: можно ли быть моральным человеком, оставаясь во власти?
Николо Макиавелли в своём известном трактате «Государь» подметил закономерности поведения правителя.
«Государь, особенно новый, не может исполнять всё то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия….не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла».
«Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание».
Авраам Линкольн был не только выдающимся политиком, но и незаурядным оратором. Его речи вдохновляли северян, и являются ярким наследием до сих пор.
«Нам следует исполниться убеждённости, что они погибли не зря, что наша нация с божьей помощью возродится к свободе, и что власть народа, волей народа и для народа не исчезнет с лица земли».
«Я потребовал чрезвычайных полномочий не честолюбия ради, а для проведения коренных преобразований. Создавая новое, неизбежно приходится ломать старые порядки, и для этого нужна сила.
Но я применял силу не для того, чтобы разрушать, а чтобы исправить.
Ради государства любое зло есть добро. Да, гибнут люди. Но что поделать? Лес рубят — щепки летят. Что значат какие-то жертвы, когда на карту поставлена целостность государства! Цель оправдывает средства. Если одержана победа, народ забывает средства её достижения.
Всё что я хотел, это чтобы мой народ был счастлив. Бессонные ночи, мучительные переживания, что надо сделать, чтобы людям хотя бы немного жилось легче и лучше, — нет у меня более важной задачи. Я пожертвовал собой ради счастья людей! Власть — это жертвоприношение!
Я всего себя отдал власти: все свои знания, и опыт, и здоровье. Нет времени заняться собой, о душе подумать. Меня съела власть! Я принёс себя в жертву власти!»
(из моего романа-быль «Странник»(мистерия) на сайте Новая Русская Литература
А как Вы считаете, ПРЕЗИДЕНТ – ЖЕРТВА ВЛАСТИ?
© Николай Кофырин – Новая Русская Литература
Предлагаю его встретить, где нибудь на Е95, и хорошенько отделать))
2/10
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