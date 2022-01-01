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Линкольн Линкольн
Киноафиша Фильмы Линкольн Линкольн, 2013: актеры и роли
Lincoln Линкольн 2013 / США / Индия
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Линкольн, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Салли Филд Салли Филд Sally Field Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Джаред Харрис Джаред Харрис Jared Harris Ли Пейс Ли Пейс Lee Pace
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