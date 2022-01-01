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Линкольн
Линкольн, 2013: актеры и роли
Lincoln
Линкольн
2013 / США / Индия
Трейлер
6.7
Оцените
16
голосов
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Линкольн, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
Салли Филд
Sally Field
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Джаред Харрис
Jared Harris
Ли Пейс
Lee Pace
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