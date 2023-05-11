Сиквел «Чумовой пятницы» официально запущен в производство

У второй части уже есть сценарист и центральные звезды.

Разговоры о продолжении «Чумовой пятницы» ведутся уже не один год, но лишь сейчас сиквел приблизился к реализации. Как сообщает New York Times, вторая часть культовой семейной комедии официально запущена в производство. Центральные звезды оригинального фильма в лице Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан вернутся к ролям матери и дочки, которые однажды поменялись телами. В настоящее время актрисы ведут переговоры со студией Disney.

Разработкой сценария уже занимается Элиз Холландер («Николай»). Оригинальный фильм, вышедший в 2003 году, снял режиссер Марк Уотерс («Дрянные девчонки»), но постановщик сиквела пока не выбрал. Также на данный момент нет никакой информации о сюжете.

Первая часть заработала в мировом прокате $160 млн (из них в США $110 млн) при скромном $20-миллионном бюджете и примерно таких же затратах на маркетинг. За роль в этой ленте Кертис была отмечена номинацией на «Золотой глобус». Ориентировочная дата премьеры «Чумовой пятницы 2» неизвестна.

В ближайшем будущем Кертис можно будет увидеть в семейном фэнтези «Особняк с привидениями» и в экранизации видеоигры «Бордерлендс», а Линдси Лохан недавно закончила съемки в праздничном ромкоме Netflix «Ирландское желание».