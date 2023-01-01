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Чумовая пятница
Чумовая пятница, 2003: актеры и роли
Freaky Friday
Чумовая пятница
2003 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Чумовая пятница, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уотерс
Mark Waters
В ролях
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
Марк Хэрмон
Mark Harmon
Хэролд Гулд
Чэд Мюррей
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Кристина Видал
Christina Vidal
Райан Малгарини
Ryan Malgarini
Хэйли Хадсон
Розалинд Чао
Rosalind Chao
Уилли Гарсон
Willie Garson
Дина Спайби
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Danny Rubin
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