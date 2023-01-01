Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков

Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь

Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»

Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками

Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно

Можно даже тем, кто на диете: этот советский салат не стыдно приготовить для гостей

Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова

Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить

Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного

Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?

Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину