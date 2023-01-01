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12 стульев
12 стульев, 1971: актеры и роли
12 стульев
1971 / СССР
8.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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12 стульев, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Гайдай
В ролях
Арчил Гомиашвили
Archil Gomiashvili
Сергей Филиппов
Sergey Filippov
Михаил Пуговкин
Mikhail Pugovkin
Наталья Крачковская
Наталья Воробьева
Гликерия Богданова-Чеснокова
Нина Гребешкова
Юрий Никулин
Наталья Варлей
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