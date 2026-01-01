Оповещения от Киноафиши
Александра Костенюк Alexandra Kosteniuk
Александра Костенюк

Александра Костенюк

Alexandra Kosteniuk

Дата рождения
23 апреля 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Пермь, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса

Популярные фильмы

Благословите женщину 6.2
Благословите женщину (2003)

Фильмография Александра Костенюк

Жанр
Год
Благословите женщину 6.2
Благословите женщину Blagoslovite zhenshchinu
мелодрама 2003, Россия
