Киноафиша Фильмы Без лица Награды и номинации фильма Без лица

Награды и номинации фильма Без лица 1997

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучший звуковой монтаж
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Best On-Screen Duo
Победитель
Best Action Sequence
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
