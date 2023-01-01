Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фрида Фрида
Киноафиша Фильмы Фрида Фрида, 2002: актеры и роли
Frida Фрида 2002 / США / Канада / Мексика
7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Фрида, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джули Тэймор Julie Taymor
В ролях
Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Эшли Джадд Эшли Джадд Ashley Judd Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Саффрон Берроуз Саффрон Берроуз Saffron Burrows Валерия Голино Валерия Голино Valeria Golino Диего Луна Диего Луна Diego Luna Патрисия Рейес Спиндола Patricia Reyes Spíndola
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше