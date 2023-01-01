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Фрида
Фрида, 2002: актеры и роли
Frida
Фрида
2002 / США / Канада / Мексика
7.3
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 7.3
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Фрида, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джули Тэймор
Julie Taymor
В ролях
Сальма Хайек
Salma Hayek
Альфред Молина
Alfred Molina
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Эшли Джадд
Ashley Judd
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Эдвард Нортон
Edward Norton
Саффрон Берроуз
Saffron Burrows
Валерия Голино
Valeria Golino
Диего Луна
Diego Luna
Патрисия Рейес Спиндола
Patricia Reyes Spíndola
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Переводчик
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2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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