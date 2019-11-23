Фрида. Да здравствует жизнь!, 2019

Зритель окажется в сердце экзотических пейзажей Мексики, познакомится с эксклюзивными интервью, историческими документами и реконструкциями и увидит в новом свете работы одной из самых экстраординарных художниц XX века.

В фильме раскрываются две творческие ипостаси великой Фриды. Перед зрителями предстанут культовая икона современного феминизма, с одной стороны, и независимый, тонкий, ищущий художник, каждый день противостоящий телесным ограничениям, с другой.

Фриде, заболевшей полиомиелитом в возрасте шести лет и ставшей жертвой страшной дорожной аварии в восемнадцать, суждено было прожить тяжелую, но яркую жизнь, полную страданий, любви и творчества. Благодаря живописи и письму, а также яркому и безошибочному стилю в одежде, она стала образцом для подражания, и по сей день вдохновляющим художников, музыкантов и дизайнеров.