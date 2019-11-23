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Фрида. Да здравствует жизнь! Фрида. Да здравствует жизнь!
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Frida - Viva la vida

Фрида. Да здравствует жизнь!, 2019

2019 / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Зритель окажется в сердце экзотических пейзажей Мексики, познакомится с эксклюзивными интервью, историческими документами и реконструкциями и увидит в новом свете работы одной из самых экстраординарных художниц XX века.

В фильме раскрываются две творческие ипостаси великой Фриды. Перед зрителями предстанут культовая икона современного феминизма, с одной стороны, и независимый, тонкий, ищущий художник, каждый день противостоящий телесным ограничениям, с другой.

Фриде, заболевшей полиомиелитом в возрасте шести лет и ставшей жертвой страшной дорожной аварии в восемнадцать, суждено было прожить тяжелую, но яркую жизнь, полную страданий, любви и творчества. Благодаря живописи и письму, а также яркому и безошибочному стилю в одежде, она стала образцом для подражания, и по сей день вдохновляющим художников, музыкантов и дизайнеров.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 октября 2020
Премьера онлайн 2 апреля 2021
Премьера в мире 23 ноября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джованни Троило
В ролях
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фрида. Да здравствует жизнь! 2 постера
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саундтрек фильма Фрида. Да здравствует жизнь!
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