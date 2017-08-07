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Александр Прошкин
Александр Прошкин
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Александр Прошкин
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Дата рождения
25 марта 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Александр Прошкин
Режиссер. Родился 25 марта 1940 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Александр Прошкин
Сарматы
драма
2020, Россия
0.0
Райские кущи
драма
2015, Россия
4.0
Охрана
драма, комедия
2015, Россия
5.0
Искупление
исторический, драма, военный
2012, Россия
3.0
Чудо
драма, триллер
2009, Россия
7.0
Живи и помни
драма
2008, Россия
6.0
Трио
мелодрама, боевик, драма
2003, Россия
6.0
Русский бунт
драма, исторический
2000, Россия / Франция
6.0
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