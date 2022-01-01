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Сарматы, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Две сестры, потерявшие отца, борются за свои земли, на которые претендует олигарх. 

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Год выпуска 2020
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
Все актеры и съемочная группа
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