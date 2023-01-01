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Перл Харбор
Перл Харбор, 2001: актеры и роли
Pearl Harbor
Перл Харбор
2001 / США
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Перл Харбор, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Бен Аффлек
Ben Affleck
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Джон Войт
Jon Voight
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
Кьюба Гудинг мл
Cuba Gooding Jr.
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