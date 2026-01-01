Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Узкая грань
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Узкая грань

Узкая грань

Narrow Margin 18+
О фильме

Одну из главных ролей исполнил обладатель двух «Оскаров» Джин Хэкмен («Непрощенный»). Конфликт этой киноленты является для триллеров классическим. Невинный человек попадает в разборки неких высших сил. В данном случае не мистических, а вполне человеческих. Обыватель попадает в череду агрессивных ситуаций, его жизнь висит на волоске, и он должен измениться, чтобы выжить. Кэрол — незамужняя женщина. Ее друзья мечтают устроить ее личную жизнь, чтобы сделать ее счастливой. Они уговаривают ее пойти на свидание вслепую. Придя на место встречи, девушка становится свидетельницей убийства. Оказывается, что человек, с которым она должна была встретиться, был адвокатом, защищавшим мафиози. Подзащитный и пустил ему пулю в голову. Кэрол понимает, что ее жизни угрожает опасность, мафия уже начала подбираться к ней.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 21 сентября 1990
Дата выхода
14 марта 1991 Германия
21 сентября 1990 США
9 января 1991 Франция
25 января 1991 Швеция 15
8 декабря 1990 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $21 000 000
Сборы в мире $10 873 237
Производство Carolco Pictures
Другие названия
Narrow Margin, Le seul témoin, Narrow Margin - 12 Stunden Angst, Uski prolaz, 12 Stunden Angst, Canadian Express, De Frente para o Perigo, Doruktaki Kadın, En hårsbredd fra døden, Farligt möte, Freniris apodrasi, Hajszál híján, Lähellä kuolemaa, Nära döden, Nebezpecný útek, Niewygodny świadek, O Expresso dos Malditos, På et hængende hår, Pe muchie de cuțit, Rischio totale, Testigo accidental, Zwölf Stunden Angst, Φρενήρης απόδραση, Вузька межа, На косъм, Узкая грань, カナディアン・エクスプレス, 攔截目擊者
Режиссер
Питер Хайамс
В ролях
Энн Арчер
Энн Арчер
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
М. Эммет Уолш
М. Эммет Уолш
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
10 голосов
6.6 IMDb
Узкая грань - смотреть в онлайн-кинотеатре

Узкая грань

