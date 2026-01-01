Одну из главных ролей исполнил обладатель двух «Оскаров» Джин Хэкмен («Непрощенный»). Конфликт этой киноленты является для триллеров классическим. Невинный человек попадает в разборки неких высших сил. В данном случае не мистических, а вполне человеческих. Обыватель попадает в череду агрессивных ситуаций, его жизнь висит на волоске, и он должен измениться, чтобы выжить. Кэрол — незамужняя женщина. Ее друзья мечтают устроить ее личную жизнь, чтобы сделать ее счастливой. Они уговаривают ее пойти на свидание вслепую. Придя на место встречи, девушка становится свидетельницей убийства. Оказывается, что человек, с которым она должна была встретиться, был адвокатом, защищавшим мафиози. Подзащитный и пустил ему пулю в голову. Кэрол понимает, что ее жизни угрожает опасность, мафия уже начала подбираться к ней.