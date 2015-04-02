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И грянул гром И грянул гром
Киноафиша Фильмы И грянул гром Отзывы о фильме «И грянул гром»
Sound of Thunder, A И грянул гром 2005 / Великобритания / США / Германия / Чехия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «И грянул гром»

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макс 2 апреля 2015, 12:51
У нас его показывали месяц назад(Тайланд) туфта полная дешевые спецэфекты сюжет на минус 5 фильм категории В
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Karen 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (darthkim, 20/11/2005 - 19:25:26):Рэй Брэдбери перевернется в могиле, а я все же подумываю над походом на этот фильм.



Врядли... жив он еще вообще-то...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tora 2 апреля 2015, 12:51
Одним словом - фильм для врагов. От качества такое ощущение, что вернулась в девяностые. Съемочная группа профукала 79,990 миллиона в игровые автоматы, а на остатки накурилась и сняла то, что сняла. Единственное, из-за чего стоило идти на фильм - это главный начальник-злодей, одна его фраза "Это же бюрократы. Они из окна выпадут - неделю лететь будут" минут на 7 полностью отвлекает внимание от общего убожества. А потом фильм даже как-то стыдно смотреть. накуриться, штоли, если только и прикалываться.🙅
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Слип 2 апреля 2015, 12:51
Люди! Ни в коем случае не ходите на этот фильм!!!



КАК такое фуфло могло попасть в прокат?!!



Это напоминает анекдот про чукотский театр, где один чукча на лыжах говорит: "Я Ленин, однако", а другой - "Я Сталин, однако".



Здесь бездарные актёры (кроме Бена Кингсли - ему, наверное, полбюджета картины заплатили за участие) в отстойнейших комбинированных съёмках на фоне дрянных спецэффектов тоже говорят: "Я учёный, однако!"



А сценарий!!! Его явно придумал человек, сбежавший из психушки. Одни только поиски костюмов чего стоят!!!



Единственное средство вернуть убитый этим фильмом оптимизм - пересмотреть замечательную "Эволюцию" с Джулианной Мур.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наблюдатель 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 01/12/2005 - 18:50:05




А "Бегущий по лезвию"? По-моему лучшей "картинки" города будущего не создано до сих пор. А фильм то 1982 года.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Warlock9000 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полное Г. от начала и до конца.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Снежный 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 12/12/2005 - 23:41:30):Бедный Катчер не менял у себя ничего в прошлом и будущее у него в этой связи не менялось. Он просто имел возможность любое количество раз начинать свою жизнь сначала, с выбранной точки.



Менял - еще как менял, ты просто невнимательно смотрел. Он менял, то событие, которое так сильно влияло на всю его дальнейшую жизнь (как оказалось, это было знакомство с девушкой)...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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