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Катрин МакКормак
Катрин МакКормак
Catherine McCormack
О персоне
Фильмография
Катрин МакКормак
Catherine McCormack
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Дата рождения
3 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Катрин МакКормак
Родилась 3 апреля 1972 года. Альтон, Великобритания.
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Фильмография Катрин МакКормак
Песня имен
драма
2019, Германия / Канада / Великобритания
6.0
Обещание на рассвете
биография, драма
2018, Франция
7.0
Подмена
триллер, драма
2013, Великобритания
5.0
28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы
2007, Великобритания
7.0
Звезды под Луною
мелодрама, военный, драма
2007, Италия / Великобритания / Венгрия
6.0
Ренессанс
драма, триллер, фантастика, анимация, боевик
2006, Франция / Великобритания / Люксембург
7.0
И грянул гром
приключения, сказка, триллер, боевик, драма, фантастика
2005, Великобритания / США / Германия / Чехия
5.0
Нити
приключения, фэнтези, анимация, драма
2004, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
7.0
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