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Катрин МакКормак

Catherine McCormack
Катрин МакКормак
Катрин МакКормак Catherine McCormack
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Дата рождения
3 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Катрин МакКормак

Родилась 3 апреля 1972 года. Альтон, Великобритания.

Фильмография Катрин МакКормак
Песня имен
Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.0
Обещание на рассвете
Обещание на рассвете
биография, драма 2018, Франция
7.0
Подмена
Подмена
триллер, драма 2013, Великобритания
5.0
28 недель спустя
28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.0
Звезды под Луною
Звезды под Луною
мелодрама, военный, драма 2007, Италия / Великобритания / Венгрия
6.0
Ренессанс
Ренессанс
драма, триллер, фантастика, анимация, боевик 2006, Франция / Великобритания / Люксембург
7.0
И грянул гром
И грянул гром
приключения, сказка, триллер, боевик, драма, фантастика 2005, Великобритания / США / Германия / Чехия
5.0
Нити
Нити
приключения, фэнтези, анимация, драма 2004, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
7.0
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