Питер Хайамс рассказывает нам все ту же знакомую всем историю, где полюбившиеся герои-мушкетеры во главе с Д'Артаньяном сражаются со своими врагами на протяжении всей истории, отстаивая честь и сражаясь на стороне правых. Однако на этот раз они преодолевают еще и законы гравитации, что получается очень необычно и захватывающе, ведь теперь смешались любимые зрителям стили восточных единоборств с их акробатикой и свободой действий, игр со шпагой, так привычных для мушкетеров, и даже балетной грации самих героев! Благодаря Питеру вы почти на два часа сможете окунуться в атмосферу XVII века с захватывающими дух поединками, боями и классическим фехтованием. Не откажите себе в удовольствии смотреть онлайн «Мушкетер».
|7 марта 2002
|Австралия
|20 ноября 2003
|Аргентина
|5 апреля 2002
|Бразилия
|21 июня 2002
|Великобритания
|20 марта 2003
|Венгрия
|24 января 2002
|Гонконг
|7 декабря 2001
|Греция
|11 января 2002
|Дания
|3 апреля 2002
|Египет
|14 марта 2002
|Израиль
|21 июня 2002
|Ирландия
|2 ноября 2001
|Исландия
|30 ноября 2001
|Испания
|8 февраля 2002
|Италия
|20 сентября 2002
|Колумбия
|22 октября 2002
|Кувейт
|8 ноября 2001
|Малайзия
|24 мая 2002
|Панама
|28 марта 2002
|Перу
|4 января 2002
|Польша
|16 августа 2002
|Португалия
|7 сентября 2001
|США
|1 ноября 2001
|Сингапур
|23 ноября 2001
|Турция
|5 декабря 2001
|Филиппины
|24 мая 2002
|Финляндия
|7 ноября 2001
|Франция
|21 декабря 2001
|Эстония
|28 декабря 2001
|ЮАР
|16 ноября 2001
|Южная Корея
|10 ноября 2001
|Япония