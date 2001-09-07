4.9
4.9

Мушкетер

, 2001
The Musketeer
Германия / мелодрама, приключения, боевик / 18+
Питер Хайамс рассказывает нам все ту же знакомую всем историю, где полюбившиеся герои-мушкетеры во главе с Д'Артаньяном сражаются со своими врагами на протяжении всей истории, отстаивая честь и сражаясь на стороне правых. Однако на этот раз они преодолевают еще и законы гравитации, что получается очень необычно и захватывающе, ведь теперь смешались любимые зрителям стили восточных единоборств с их акробатикой и свободой действий, игр со шпагой, так привычных для мушкетеров, и даже балетной грации самих героев! Благодаря Питеру вы почти на два часа сможете окунуться в атмосферу XVII века с захватывающими дух поединками, боями и классическим фехтованием. Не откажите себе в удовольствии смотреть онлайн «Мушкетер».

Стивен Ри
Тим Рот
Катрин Денев
Ник Моран
Джастин Чэмберс
Даниэль Месгиш
Режиссер Питер Хайамс
Сценарист Джин Квинтано, Александр Дюма
Композитор Дэвид Арнольд
Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 7 сентября 2001
Дата выхода
7 марта 2002 Австралия
20 ноября 2003 Аргентина
5 апреля 2002 Бразилия
21 июня 2002 Великобритания
20 марта 2003 Венгрия
24 января 2002 Гонконг
7 декабря 2001 Греция
11 января 2002 Дания
3 апреля 2002 Египет
14 марта 2002 Израиль
21 июня 2002 Ирландия
2 ноября 2001 Исландия
30 ноября 2001 Испания
8 февраля 2002 Италия
20 сентября 2002 Колумбия
22 октября 2002 Кувейт
8 ноября 2001 Малайзия
24 мая 2002 Панама
28 марта 2002 Перу
4 января 2002 Польша
16 августа 2002 Португалия
7 сентября 2001 США
1 ноября 2001 Сингапур
23 ноября 2001 Турция
5 декабря 2001 Филиппины
24 мая 2002 Финляндия
7 ноября 2001 Франция
21 декабря 2001 Эстония
28 декабря 2001 ЮАР
16 ноября 2001 Южная Корея
10 ноября 2001 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $32 533 802
Производство Centurion, MDP Worldwide, Crystal Sky Worldwide

Другие названия
The Musketeer, D'Artagnan, El mosquetero, A muskétás, A Vingança do Mosqueteiro, Le Mousquetaire, Musketar, Musketär, Muskettisoturi, Muškietininkas, O Mosqueteiro, Silahşorlar, The Musketeer - Der junge D'Artagnan, Young Blood, Ντ'Αρτανιάν, Мускетарят, Мушкетер, Мушкетёр, ヤング・ブラッド, 三劍客

4.9
4.8 IMDb
