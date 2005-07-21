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Постер фильма Любовь к собакам обязательна
5.8
Киноафиша Фильмы Любовь к собакам обязательна
5.8

Любовь к собакам обязательна

, 2005
Must Love Dogs
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Любовь к собакам обязательна
5.8

О фильме

Сара Нолан, учительница, которой уже за тридцать, недавно развелась. Теперь ее семья всерьез занялась поисками подходящего ей мужчины. После нескольких забавных, но, к сожалению, неудачных свиданий, Сара решает бросить все это дело к чертовой матери. Однако ни ее семья, ни друзья, которые, конечно же, желают ей только счастья, так просто не остановятся. Сестра Сары регистрирует ее в службе он-лайн знакомств, и главным требованием к искомому идеалу пишет "любовь к собакам обязательна". Но, по правде говоря, у Сары нет собаки, поэтому, когда свидание уже назначено, она берет собаку брата и идет в парк на встречу с Джейком Андерсеном... которому тоже пришлось одолжить собаку.

В ролях

Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Sarah
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Jake
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Carol
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Bob
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Bill
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Dolly
Бен Шенкман
Бен Шенкман
Брэд Уильям Хенке
Leo
Джули Гонсало
June
Али Хиллис
Али Хиллис
Christine
Керк Тратнер
Эми Кидд
Режиссер Гари Дэвид Голдберг
Сценарист Claire Cook, Гари Дэвид Голдберг
Композитор Крэйг Армстронг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 25 августа 2005
Премьера в мире 21 июля 2005
Дата выхода
10 ноября 2005 Россия КароПрокат 16+
10 ноября 2005 Беларусь
26 августа 2005 Бразилия
16 сентября 2005 Великобритания
24 августа 2005 Германия
23 января 2006 Греция
22 сентября 2005 Испания
21 октября 2005 Италия
10 ноября 2005 Казахстан
21 июля 2005 США
10 ноября 2005 Украина
5 октября 2005 Франция TP
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $58 231 520
Производство Warner Bros., Team Todd, Ubu Productions
Другие названия
Must Love Dogs, Frau mit Hund sucht Mann mit Herz, Se busca pareja, ...Y que le gusten los perros, Anunț matrimonial, aşkla randevu, Doit aimer les chiens, Facet z ogłoszenia, Kutyátlanok kíméljenek, La main au collier, Matte söker husse, Meklēju suņumīli, Mulher com Cão Procura Homem com Coração, On mora voleti pse, Partnerperfetto.com, Peab armastama koeri, Phải Yêu Chó, Procura-se um Amor que Goste de Cachorros, Rad mora imeti pse, Risô no koibito dotto komu, Risô no koibito.com, Trebuie să iubească câinii, Trebuie să iubească cîinii, Turi mylėti šunis, Vain koiraihmisille, Voliš li pse, Ζητείται φιλόζωος, И да обичаш кучета, Любов до собак обов'язкова, Любовь к собакам обязательна, 愛狗男人請來電, 理想の恋人.com

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020
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саундтрек фильма Любовь к собакам обязательна
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