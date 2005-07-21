Сара Нолан, учительница, которой уже за тридцать, недавно развелась. Теперь ее семья всерьез занялась поисками подходящего ей мужчины. После нескольких забавных, но, к сожалению, неудачных свиданий, Сара решает бросить все это дело к чертовой матери. Однако ни ее семья, ни друзья, которые, конечно же, желают ей только счастья, так просто не остановятся. Сестра Сары регистрирует ее в службе он-лайн знакомств, и главным требованием к искомому идеалу пишет "любовь к собакам обязательна". Но, по правде говоря, у Сары нет собаки, поэтому, когда свидание уже назначено, она берет собаку брата и идет в парк на встречу с Джейком Андерсеном... которому тоже пришлось одолжить собаку.