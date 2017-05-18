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Париж подождет Париж подождет
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Paris Can Wait

Париж подождет, 2017

2017 / США
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Париж подождёт» сняла Элинор Коппола (Дайан Лэйн («Под солнцем Тосканы», «Трамбо»), Алек Болдуин («Перл-Харбор», «Привычка жениться»), а также начинающие актёры Арно Виард и Седрик Монне.

В центре сюжета картины «Париж подождёт» окажется женщина по имени Анна. Уже много лет она замужем за успешным продюсером. Однажды вместе с помощником своего супруга она неожиданно отправляется из Канн в Париж. И эта дорога изменит её жизнь навсегда. Между героями вспыхивает сильное чувство, которое становится сильнее с каждым километром на пути к столице.

- Бюджет картины составил 5 миллионов долларов

- Последний фильм Элинор Коппола сняла 25 лет назад. Это была документальная картина «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста»

- Элинор Коппола является женой Френсиса Форда Копполы и матерью Софии и Романа Копполы

Что делать, когда ты молода и красива, а твой муж - успешный и амбициозный кинопродюсер, пропадающий на премьерах и съемках? Ничего не остается, как только закрутить легкий роман с одним из деловых партнеров супруга и отправиться в романтическое путешествие по дорогам Франции. Старинные города и милые кафешки, бордо и шампанское, круассаны и шоколад, невинные шутки и умные разговоры…

А как же муж? А муж подождет!

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера в мире 18 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Элинор Коппола
Элинор Коппола
В ролях
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Арно Виард
Арно Виард
Седрик Монне
Седрик Монне
Все актеры и съемочная группа
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5.7272725
Постер фильма Париж подождет 2 постера
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Париж подождет
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Майкл (Алек Болдуин) и Анна (Дайан Лэйн) в браке более 20 лет. Он - воротила мира кино, она его жена. Пока муж занят работой и не выпускает из рук телефон, чтобы ответить на очередной важный звонок, Анна обеспечивает уют и мечтает о полноценном отпуске вместе с любимым. Мечты коварны: вместо романтического отдыха наедине с благоверным женщина отправляется из Канн в Париж с его партнером по бизнесу Жаком (Арно Виард). Путь, который на машине можно преодолеть за несколько часов, растягивается на…
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саундтрек фильма Париж подождет
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