Париж подождет, 2017

Что делать, когда ты молода и красива, а твой муж - успешный и амбициозный кинопродюсер, пропадающий на премьерах и съемках? Ничего не остается, как только закрутить легкий роман с одним из деловых партнеров супруга и отправиться в романтическое путешествие по дорогам Франции. Старинные города и милые кафешки, бордо и шампанское, круассаны и шоколад, невинные шутки и умные разговоры…

А как же муж? А муж подождет!