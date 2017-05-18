Париж подождет, 2017

Фильм «Париж подождёт» сняла Элинор Коппола (Дайан Лэйн («Под солнцем Тосканы», «Трамбо»), Алек Болдуин («Перл-Харбор», «Привычка жениться»), а также начинающие актёры Арно Виард и Седрик Монне.
В центре сюжета картины «Париж подождёт» окажется женщина по имени Анна. Уже много лет она замужем за успешным продюсером. Однажды вместе с помощником своего супруга она неожиданно отправляется из Канн в Париж. И эта дорога изменит её жизнь навсегда. Между героями вспыхивает сильное чувство, которое становится сильнее с каждым километром на пути к столице.
- Бюджет картины составил 5 миллионов долларов
- Последний фильм Элинор Коппола сняла 25 лет назад. Это была документальная картина «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста»
- Элинор Коппола является женой Френсиса Форда Копполы и матерью Софии и Романа Копполы
Что делать, когда ты молода и красива, а твой муж - успешный и амбициозный кинопродюсер, пропадающий на премьерах и съемках? Ничего не остается, как только закрутить легкий роман с одним из деловых партнеров супруга и отправиться в романтическое путешествие по дорогам Франции. Старинные города и милые кафешки, бордо и шампанское, круассаны и шоколад, невинные шутки и умные разговоры…
А как же муж? А муж подождет!