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В черно-бело-сером с легким налетом синевы викторианском городке XIX века вот-вот должны породниться два семейства: обанкротившиеся аристократы Эверглоты, жаждущие свадебным путем уплатить долги и вернуть себе положение в обществе, и рыботорговцы Ван Дорты, надеющиеся с помощью изящного матримониального сальто взлететь к блеску и величию высшего света. Представители семейств – Виктор и Виктория, жених и невеста, – с благостным трепетом ожидают венчания, а в преддверии заучивают…