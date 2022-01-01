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Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня, 2005: актеры и роли
The Wallace & Gromit Movie: Curse of the Were-Rabbit
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
2005 / Великобритания
6.6
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17
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Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня, 2005: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Стив Бокс
Steve Box
Ник Парк
Nick Park
В ролях
Питер Сэллис
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
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