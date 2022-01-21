Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ник Парк
Ник Парк
Nick Park
О персоне
Фильмография
Новости
Ник Парк
Nick Park
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 декабря 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Продюсер
Биография Ника Парка
Родился 6 декабря 1958 года. Престон, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Ника Парка
Дикие предки
анимация
2018, Великобритания / Франция
4.0
Барашек Шон
приключения, анимация, семейный
2015, Великобритания / Франция
6.0
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
семейный, комедия, анимация, приключения
2005, Великобритания
6.0
Побег из курятника
анимация, комедия, семейный
2000, Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix и студия Aardman анонсировали новую часть «Уоллеса и Громита», а также сиквел «Побега из курятника»
Лента об отважных пернатых выйдет в следующем году, а мультфильм об изобретателе и его разумной собаке — в 2024-м.
Написать
21 января 2022 10:51
Netflix займется сиквелом «Побега из курятника»
Режиссером сиквела «Побега из курятника» стал Сэм Фелл.
Написать
23 июня 2020 16:22
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось