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Постер фильма В поисках Эмили
7.0
В поисках Эмили - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы В поисках Эмили
7.0

В поисках Эмили

, 2026
Finding Emily
США / комедия, мелодрама
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 0
Постер фильма В поисках Эмили
7.0
Пойду 1
Не пойду 0
В поисках Эмили - Официальный трейлер
В поисках Эмили  Официальный трейлер

О фильме

Когда влюблённому музыканту дают неверный номер телефона девушки его мечты, он объединяется с целеустремлённой студенткой-психологом, чтобы найти её. Вместе они устраивают уморительный ажиотаж в кампусе, который попутно испытывает на прочность их собственные сердца и амбиции.

В ролях

Спайк Фирн
Спайк Фирн
Owen
Энгаури Райс
Энгаури Райс
Emily Raine
Элла Мэйси Первис
Надя Паркс
Laura Lewis
Энтони Дж. Абрахам
Кора Кирк
Джек Риддифорд
Matt
Jessica Grundle
Faye Campbell
Тимоти Иннес
Tristan
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Dean
Эндрю Фэган
Режиссер Алисия МакДональд
Сценарист Рэйчел Хиронс
Композитор Morgan Kibby
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 30 июня 2026
Премьера в мире 18 апреля 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Австралия M
21 мая 2026 Австрия
28 мая 2026 Антигуа и Барбуда
28 мая 2026 Аргентина
28 мая 2026 Аруба
28 мая 2026 Боливия
28 мая 2026 Бразилия
22 мая 2026 Великобритания
17 сентября 2026 Венесуэла
28 мая 2026 Гайана
17 сентября 2026 Гватемала
28 мая 2026 Германия
17 сентября 2026 Гондурас
2 июля 2026 Дания
17 сентября 2026 Доминиканская Республика
22 мая 2026 Ирландия 12A
11 сентября 2026 Испания
17 сентября 2026 Италия
28 августа 2026 Канада
17 сентября 2026 Колумбия
17 сентября 2026 Коста-Рика
21 августа 2026 Литва
27 мая 2026 Мальта
28 мая 2026 Мексика
28 мая 2026 Нидерланды 6
28 мая 2026 Панама
16 сентября 2026 Парагвай
17 сентября 2026 Перу
28 мая 2026 Пуэрто-Рико
28 августа 2026 США
28 мая 2026 Тринидад и Тобаго
17 сентября 2026 Уругвай
16 сентября 2026 Франция
17 сентября 2026 Чили
17 сентября 2026 Эквадор
Сборы в мире $1 465 075
Производство Working Title Films, Parkville Pictures, Focus Features
Другие названия
Finding Emily, Emily, ¿dónde estás?, Alla ricerca di Emily, CC: Emily, Emily ¿Dónde estás?, Procurando Emily, В поисках Эмили

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
В поисках Эмили - Официальный трейлер
В поисках Эмили Официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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