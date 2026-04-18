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Когда влюблённому музыканту дают неверный номер телефона девушки его мечты, он объединяется с целеустремлённой студенткой-психологом, чтобы найти её. Вместе они устраивают уморительный ажиотаж в кампусе, который попутно испытывает на прочность их собственные сердца и амбиции.
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