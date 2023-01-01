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Скоро в прокате "Поехавшая"
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Форрест Гамп
Форрест Гамп, 1994: актеры и роли
Forrest Gump
Форрест Гамп
1994 / США
Трейлер
8.7
Оцените
166
голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
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Форрест Гамп, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Земекис
Robert Zemeckis
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Робин Райт
Robin Wright
Гэри Синиз
Gary Sinise
Майкелти Уильямсон
Mykelti Williamson
Салли Филд
Sally Field
Хэролд Хертэм
Майкл Коннер Хамфриз
Ребекка Уильямс
Rebecca Williams
Боб Пенни
Bob Penny
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