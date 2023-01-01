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Форрест Гамп Форрест Гамп
Киноафиша Фильмы Форрест Гамп Форрест Гамп, 1994: актеры и роли
Forrest Gump Форрест Гамп 1994 / США
8.7 Оцените
166 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Форрест Гамп, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Земекис Роберт Земекис Robert Zemeckis
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Робин Райт Робин Райт Robin Wright Гэри Синиз Гэри Синиз Gary Sinise Майкелти Уильямсон Майкелти Уильямсон Mykelti Williamson Салли Филд Салли Филд Sally Field Хэролд Хертэм Майкл Коннер Хамфриз Ребекка Уильямс Rebecca Williams Боб Пенни Bob Penny
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