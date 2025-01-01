Меню
Фильмы
Форрест Гамп
Награды и номинации фильма Форрест Гамп
Награды и номинации фильма Форрест Гамп 1994
Оскар 1995
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Special Effects
Победитель
Best Special Effects
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший фильм
Номинант
Best Breakthrough Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
