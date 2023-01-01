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Могила светлячков
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Hotaru no haka / Grave of the Fireflies
Могила светлячков
1988 / Япония
7.7
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19
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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