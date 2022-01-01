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Могила светлячков Могила светлячков
Киноафиша Фильмы Могила светлячков Могила светлячков, 1988: актеры и роли
Hotaru no haka / Grave of the Fireflies Могила светлячков 1988 / Япония
7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Могила светлячков, 1988: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исао Такахата Isao Takahata
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