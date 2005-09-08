«Перевозчик 2»: Рецензия Киноафиши

В «Перевозчиках» сценарист Люк Бессон довел до предела лихое романтическое трюкачество собственных «Такси». Сюжет, интрига и характеры умещаются здесь от силы на плюшкинской осьмушке страницы. Все остальное – бессмысленный в своей самодостаточности набор трюков.

«Перевозчик-2» – это, и по формальным признакам и по совести, чистейший комикс. Бритый почти что наголо водитель-супергерой, костлявая, как средневековая чума, киллерица Лола (возмужавшая – именно с корнем «муж», а не «жен» – экс-нимфетка Лолита) в китчевом нижнем белье (верхнего она просто не носит), с густой черной обводкой вокруг глаз и непременными двумя стволами размером с ракетную установку каждый, французский полицейский инспектор и по совместительству кулинарный маньяк – всё это персонажи, к повседневной действительности ровным счетом никакого отношения не имеющие. Реализм, как скажут вам всякий понятливый еж и всякий младенец, есть изображение типических характеров в типических обстоятельствах. В «Перевозчике-2» нет ни одного типического характера и ни одного типического обстоятельства, однако зачем-то (вероятно, просто вследствие путаницы в головах авторов) сюда привносятся чисто реалистические мотивации: в буйную комиксующую картину безумного мирового заговора, когда колумбийские наркодельцы при помощи высокопоставленного лица, инфицированного смертельным вирусом, пытаются заразить разом всех боссов спецслужб и госучреждений по борьбе с наркотиками, встраивается классическая драматургия похищения ребенка – с материнскими страданиями, отцовскими метаниями, инструкциями силовиков и пр. В итоге получается странное кентаврическое ни то ни се.

С другой стороны, для комикса, быть каковым «Перевозчик» – осознают это его авторы или нет – все-таки стремится, данной франко-американской химере не хватает главной психологической детали: куража. То, что в комиксе воспринималось бы как повод лишний раз поиграть с героями и зрителем, здесь выглядит как элементарная халатность. У злодеев во второй части «Перевозчика» есть по меньшей мере три шанса расправиться с суперводителем вообще безо всяких хлопот, но вместо того, чтобы просто застрелить его, они начинают разводить какие-то неуместные дискуссии, или заставляют уехать на машине, чье брюхо отягощено бомбой, или просто останавливаются как вкопанные. Возьмите, к примеру, злодеев в сериале о Бэтмене: там каждый фрукт – это и каприз, и нега, и гимн демократической молодежи. Любое не поддающееся логическому объяснению действие такого кладезя фантазмов и отклонений все равно прекрасно впишется в творящийся карнавал. Совсем другое дело «Перевозчик»: тут каждая нестыковка – а фильм, собственно, из одних нестыковок и состоит – вызывает лишь раздражение; злодеи, совершающие очевиднейшие ошибки не ради глумления над жертвой, а просто по недоразумению, убивают зрелище в зародыше (в этом и заключается их истинное злодейство), сколько бы машин в кадре ни взорвалось, ни перелетело с одного небоскреба на другой или даже ни вышло бы в открытый космос. Да и к тому же зло и добро в «Перевозчике» одинаково скучны: первое твердолобо (в буквальном смысле, учитывая колоритную фактуру Джейсона Стэтэма) нудит о моральном долге, второе тянет словесную резину про денежность заказов колумбийских наркокартелей. А трюк сам по себе – он ведь просто трюк, не более того.

Vlad Dracula