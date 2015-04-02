В «Перевозчиках» сценарист Люк Бессон довел до предела лихое романтическое трюкачество собственных «Такси». Сюжет, интрига и характеры умещаются здесь от силы на плюшкинской осьмушке страницы. Все остальное – бессмысленный в своей самодостаточности набор трюков. «Перевозчик-2» – это, и по формальным признакам и по совести, чистейший комикс. Бритый почти что наголо водитель-супергерой, костлявая, как средневековая чума, киллерица Лола (возмужавшая – именно с корнем «муж», а не «жен» –…
Действительно А8, W12 - тут действительно продакт плейсмент.
Фильм на меня впечатления не произвел: столько нереального. Рассказывать не буду: посмотрите - поймете о чем я.
По пятибальной, моя оценка 3-, если не 2. ✊
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