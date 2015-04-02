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Перевозчик 2 Перевозчик 2
Киноафиша Фильмы Перевозчик 2 Отзывы о фильме «Перевозчик 2»
The Transporter 2 Перевозчик 2 2005 / Франция / США
7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Перевозчик 2»

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Наша рецензия

В «Перевозчиках» сценарист Люк Бессон довел до предела лихое романтическое трюкачество собственных «Такси». Сюжет, интрига и характеры умещаются здесь от силы на плюшкинской осьмушке страницы. Все остальное – бессмысленный в своей самодостаточности набор трюков. «Перевозчик-2» – это, и по формальным признакам и по совести, чистейший комикс. Бритый почти что наголо водитель-супергерой, костлявая, как средневековая чума, киллерица Лола (возмужавшая – именно с корнем «муж», а не «жен» –…

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Pir 2 апреля 2015, 12:51
Зато во 2, как я понял по трейлеру, будет новехонькая 7
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pir 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрел.

Действительно А8, W12 - тут действительно продакт плейсмент.

Фильм на меня впечатления не произвел: столько нереального. Рассказывать не буду: посмотрите - поймете о чем я.

По пятибальной, моя оценка 3-, если не 2. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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