В каком порядке смотреть все части фильма «Перевозчик»

«Перевозчик», 2002

Бесстрашный Фрэнк Мартин – бывший агент спецназа. Сейчас он работает элитным водителем, предоставляя услуги по перевозке особенных грузов. Его клиенты – влиятельные и обеспеченные люди, а он – незаменимый работник, никогда не изменяющий профессиональным принципам. Ни о чем не спрашивать, не интересоваться содержимым посылки, не разговаривать о своих работодателях – вот основные правила Фрэнка. Но все меняется, когда он выполняет очередное поручение и делает вынужденную остановку. Исправляя поломку в машине, мужчина замечает движение в багажнике и понимает, что перевозит человека. В качестве груза перевозчику поручили красавицу Лаи азиатского происхождения. Мартин идет против профессиональной этики и решается помочь девушке. Он ввязывается в борьбу с крупными мафиози, но под силу ли даже такому опытному бойцу состязаться с полноценной преступной группировкой?

«Перевозчик 2», 2005

Фрэнк Мартин давно отошел от нелегальных дел и ведет мирную размеренную жизнь. Он больше не спецназовец и не элитный шофер для доставки посылок с неизвестным содержимым. Бывший перевозчик переехал в Майями и устроился водителем в богатую семью. Он возит маленького сына бизнесмена, легко находит с ним общий язык и полностью доволен новой должностью. Но внезапно в семейство приходит беда. Мальчика похищают во время визита в поликлинику, и Фрэнку предстоит спасти ребенка, а заодно – свою репутацию профессионала. Для начала нужно выяснить мотивы похитителей, а затем… использовать все умения, полученные в прошлой жизни.

«Перевозчик 3», 2008

После событий в Майями бывший агент Фрэнк переезжает во французскую Ривьеру. Он надеется безмятежно коротать дни в полном уединении и наслаждаться спокойствием, но его снова подстерегают приключения. Компания по переработке отходов похищает Валентину, чтобы вынудить ее отца, влиятельного украинского чиновника, предоставить им право утилизировать ядохимикаты на территории его страны. Фрэнку нужно доставить девушку в Одессу. Чтобы задача была добросовестно выполнена, на Мартина и его рыжеволосую спутницу надевают наручники со взрывчаткой, а в машину устанавливают датчик. Если кто-то окажется на расстоянии более 20 метров от автомобиля – браслет взорвется. На этот раз мужчине предстоит столкнуться не только с опасностями криминального мира, но и со сложным характером подопечной.

«Перевозчик: Наследие», 2015

Четвертый фильм серии не продолжает историю трилогии, а является ее перезапуском. Главный персонаж, Фрэнк – бывший агент, профессионал своего дела. Он зарабатывает тем, что за большие деньги анонимно доставляет грузы в любую точку. Перевозчик получает очередной заказ: Анна договаривается с ним о встрече и приходит в сопровождении еще двух девушек. Сев в машину, клиентка сообщает, что все они – его груз. Мартин не собирается сотрудничать с подозрительной заказчицей и просит ее выйти из машины, но у той имеется козырь. Фрэнку показывают снимок, на котором изображен его связанный отец. Девушки угрожают отравить похищенного мужчину, если перевозчик не согласится на их условия. Выхода у Мартина не остается: теперь он становится участником игры, которую затеяли его клиентки против мафии русских сутенеров.