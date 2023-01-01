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Повар, вор, его жена и её любовник
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The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover
Повар, вор, его жена и её любовник
1989 / Франция / Нидерланды
7.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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