Повар, вор, его жена и её любовник, 1989

Этот самый известный фильм мастера английского киноавангарда Гринуэя называли самым оригинальным и самым отвратительным фильмом года. Майкл Гэмбон играет гангстера. Он обедает со своей женой (Миррен), над которой постоянно издевается… Это эпатажный фильм, полный ироничных и парадоксальных комментариев о взаимосвязи еды, секса, любви и смерти. Гипнотическая музыка Майкла Наймэна, изощренная операторская работа Саша Верни и костюмы Жана-Поля Готье придают картине атмосферу английской драмы 17 века.