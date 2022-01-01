Повар, вор, его жена и её любовник, 1989

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о выходе в прокат О фильме Этот самый известный фильм мастера английского киноавангарда Гринуэя называли самым оригинальным и самым отвратительным фильмом года. Майкл Гэмбон играет гангстера. Он обедает со своей женой (Миррен), над которой постоянно издевается… Это эпатажный фильм, полный ироничных и парадоксальных комментариев о взаимосвязи еды, секса, любви и смерти. Гипнотическая музыка Майкла Наймэна, изощренная операторская работа Саша Верни и костюмы Жана-Поля Готье придают картине атмосферу английской драмы 17 века. Развернуть 7.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 1989 Премьера в мире 4 сентября 1989 Режиссер Питер Гринуэй В ролях Ришар Боринже Майкл Гэмбон Хелен Миррен Алан Ховард Тим Рот Все актеры и съемочная группа 2 постера

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