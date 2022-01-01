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Повар, вор, его жена и её любовник
Киноафиша Фильмы Повар, вор, его жена и её любовник
The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover

Повар, вор, его жена и её любовник, 1989

1989 / Франция / Нидерланды
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Этот самый известный фильм мастера английского киноавангарда Гринуэя называли самым оригинальным и самым отвратительным фильмом года. Майкл Гэмбон играет гангстера. Он обедает со своей женой (Миррен), над которой постоянно издевается… Это эпатажный фильм, полный ироничных и парадоксальных комментариев о взаимосвязи еды, секса, любви и смерти. Гипнотическая музыка Майкла Наймэна, изощренная операторская работа Саша Верни и костюмы Жана-Поля Готье придают картине атмосферу английской драмы 17 века.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 4 сентября 1989
Режиссер
Питер Гринуэй
Питер Гринуэй
В ролях
Ришар Боринже
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Алан Ховард
Тим Рот
Тим Рот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Повар, вор, его жена и её любовник 2 постера
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саундтрек фильма Повар, вор, его жена и её любовник
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