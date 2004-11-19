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Постер фильма Новая Франция
5.0
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5.0

Новая Франция

, 2004
Nouvelle-France
Франция, Канада, Великобритания / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Новая Франция
5.0

О фильме

18-й век. Эпическая история любви между отважной девушкой и охотником за приключениями.

В ролях

Ноэми Годен-Виньо
Marie-Loup Carignan
Давид Ла Эй
Давид Ла Эй
François le Gardeur
Себастьен Юбердо
Xavier Maillard
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Father Thomas Blondeau
Бьянка Жервэ
Acoona
Пьер Лебо
Joseph Carignan
Венсан Перес
Венсан Перес
Intendant Le Bigot
Изабель Рише
France Carignan
Йоханн-Мари Тремблэ
Тим Рот
Тим Рот
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Колм Мини
Колм Мини
Режиссер Жан Боден
Сценарист Pierre Billon
Композитор Патрик Дойл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Канада / Великобритания
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 19 ноября 2004
Дата выхода
8 декабря 2005 Россия Вест 16+
8 декабря 2005 Беларусь
8 декабря 2005 Казахстан
19 ноября 2004 Канада
6 ноября 2006 США
8 декабря 2005 Украина
11 мая 2005 Франция
MPAA PG-13
Бюджет 27 000 000 CAD
Сборы в мире $2 058 007
Производство Lions Gate Entertainment, Melenny Productions, UKFS
Другие названия
Nouvelle-France, Battle of the Brave, New France, Bátrak harca - Az új Franciaország, I nuovi eroi, Naujoji Prancuzija, Nova França, O Pecado da Fé, Terra de Paixões, Tierra de pasiones, Tierra de pasiones (Nouvelle France), Umutlar ülkesi, Wiek namiętności, Нова Франция, Новая Франция

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 9 декабря 2020

Отзывы о фильме

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