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Повар, вор, его жена и её любовник
Повар, вор, его жена и её любовник, 1989: актеры и роли
The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover
Повар, вор, его жена и её любовник
1989 / Франция / Нидерланды
7.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Повар, вор, его жена и её любовник, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй
Peter Greenaway
В ролях
Ришар Боринже
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Хелен Миррен
Helen Mirren
Алан Ховард
Alan Howard
Тим Рот
Tim Roth
Ришар Боренже
Richard Bohringer
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