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Повар, вор, его жена и её любовник
Киноафиша Фильмы Повар, вор, его жена и её любовник Повар, вор, его жена и её любовник, 1989: актеры и роли
The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover Повар, вор, его жена и её любовник 1989 / Франция / Нидерланды
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Повар, вор, его жена и её любовник, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй Питер Гринуэй Peter Greenaway
В ролях
Ришар Боринже Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Алан Ховард Alan Howard Тим Рот Тим Рот Tim Roth Ришар Боренже Ришар Боренже Richard Bohringer
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