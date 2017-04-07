После страшной автокатастрофы школьник Кевин теряет всех друзей, одноклассников и свою девушку, а сам чудом выживает. Чтобы справиться с трагедией, он начинает заниматься бегом на длинные дистанции.

Кевин – обычный старшеклассник, который учится в сельской школе. Вместе со своими друзьями он едет на автобусе на соревнования. Среди них есть и любимая девушка Кевина, дочь тренера, с которой он обсуждает планы на будущее. Тренеру эти отношения явно не нравятся, и он пытается рассадить ребят. Возникает ссора, в результате чего разозленный Кевин пересаживается в машину родителей, едущих следом.

Далее происходит ужасное: автобус попадает в аварию, в которой все погибают. Это становится сложнейшим испытанием для Кевина, ведь он не только теряет близких, но и чувствует себя виноватым за то, что единственный выжил. Чтобы «убежать» от депрессии и справиться с горем, парень начинает заниматься бегом. Его замечает хороший тренер, который постепенно делает из Кевина профессионального спортсмена…