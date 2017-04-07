Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Жизнь на этих скоростях
6.3
Жизнь на этих скоростях

Жизнь на этих скоростях

Life at These Speeds 18+
О фильме

После страшной автокатастрофы школьник Кевин теряет всех друзей, одноклассников и свою девушку, а сам чудом выживает. Чтобы справиться с трагедией, он начинает заниматься бегом на длинные дистанции.

Кевин – обычный старшеклассник, который учится в сельской школе. Вместе со своими друзьями он едет на автобусе на соревнования. Среди них есть и любимая девушка Кевина, дочь тренера, с которой он обсуждает планы на будущее. Тренеру эти отношения явно не нравятся, и он пытается рассадить ребят. Возникает ссора, в результате чего разозленный Кевин пересаживается в машину родителей, едущих следом.

Далее происходит ужасное: автобус попадает в аварию, в которой все погибают. Это становится сложнейшим испытанием для Кевина, ведь он не только теряет близких, но и чувствует себя виноватым за то, что единственный выжил. Чтобы «убежать» от депрессии и справиться с горем, парень начинает заниматься бегом. Его замечает хороший тренер, который постепенно делает из Кевина профессионального спортсмена…

 

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 7 апреля 2017
Дата выхода
7 апреля 2017 США
Производство Cinema Revival, Culmination Productions, Ingenious Media
Другие названия
1 Mile to You, Heart of the Runner, Life at These Speeds, A un miglio da te, Biegnę do ciebie, Coração de Corredor, Corazón de un corredor, Mais Perto de Ti, Жизнь на этих скоростях
Режиссер
Лейф Тильден
В ролях
Питер Койот
Питер Койот
Тим Рот
Тим Рот
Билли Крудап
Билли Крудап
Мелани Лински
Мелани Лински
Лиана Либерато
Лиана Либерато
Все актеры и съемочная группа
Фильмы про спорт Фильмы про спорт

