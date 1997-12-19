Открой глаза, 1997

В тюремной камере в Мадриде Сезар, 25-летний парень, носящий протезную маску, рассказывает свою историю психиатру Антонио. Сезар всегда был привлекателен для женщин. На вечеринке по случаю дня рождения он флиртует с Софией, девушкой его лучшего друга Пелайо. Позже он забирает ее домой, но они не спят вместе. Наутро его бывшая любовница Нурия подъезжает к квартире Софии, предлагая ему прокатиться, но по дороге разбивается с намерением убить их обоих. Сезар выживает, страшно изуродованный, и София уходит от него. Но настоящий кошмар только начинается…
Сезар — красивый парень и богатый наследник, однажды влюбившись, уводит девушку у своего друга. И словно в наказание судьба сыграла с ним злую шутку: его лицо стало безобразным.
Но происходит странное: его прежняя жизнь не утрачена безвозвратно, иногда он по-прежнему красив и счастлив. Что это? Параллельные жизни или одна из них только сон?! Где теперь реальность?