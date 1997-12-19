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Abre los ojos

Открой глаза, 1997

1997 / Испания / Италия / Франция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В тюремной камере в Мадриде Сезар, 25-летний парень, носящий протезную маску, рассказывает свою историю психиатру Антонио. Сезар всегда был привлекателен для женщин. На вечеринке по случаю дня рождения он флиртует с Софией, девушкой его лучшего друга Пелайо. Позже он забирает ее домой, но они не спят вместе. Наутро его бывшая любовница Нурия подъезжает к квартире Софии, предлагая ему прокатиться, но по дороге разбивается с намерением убить их обоих. Сезар выживает, страшно изуродованный, и София уходит от него. Но настоящий кошмар только начинается…

  • По словам Тома Круза, он был так впечатлен фильмом, что уже во время финальных титров набирал на телефоне номер своего агента, чтобы купить права на ремейк. Все срослось, и спустя четыре года Круз снял фильм «Ванильное небо». Пенелопа Крус сыграла в ней того же персонажа, что и в этом фильме, Софию. 
  • Идея фильма пришла к режиссеру и сценаристу Алехандро Аменабару после ужасных кошмаров, которые снились ему, когда он болел гриппом.
  • Когда Сезар идет в квартиру Софии и начинает срывать фотографии, висящие на стене, среди них есть одна из выдающегося графического романа Нила Геймана «Песочный человек», посвященного миру снов.

Сезар — красивый парень и богатый наследник, однажды влюбившись, уводит девушку у своего друга. И словно в наказание судьба сыграла с ним злую шутку: его лицо стало безобразным.

Но происходит странное: его прежняя жизнь не утрачена безвозвратно, иногда он по-прежнему красив и счастлив. Что это? Параллельные жизни или одна из них только сон?! Где теперь реальность?

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 19 декабря 1997
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 19 декабря 1997
Возраст 16+
Режиссер
Алехандро Аменабар
Алехандро Аменабар
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Чете Лера
Феле Мартинес
Феле Мартинес
Найва Нимри
Найва Нимри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Открой глаза 2 постера
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саундтрек фильма Открой глаза
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
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26 мая 2021 18:54
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