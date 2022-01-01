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Кэмерон Кроу
Кэмерон Кроу
Cameron Crowe
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Кэмерон Кроу
Cameron Crowe
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Дата рождения
13 июля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Кэмерон Кроу
Родился 13 июля 1957 года. Пэлм Спрингс, Калифорния, США.
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Фильмография Кэмерон Кроу
Алоха
приключения, комедия, мелодрама
2015, США
6.0
Мы купили зоопарк
комедия, драма
2011, США
7.0
Элизабеттаун
драма, мелодрама, комедия
2005, США
6.0
Ванильное небо
мистика, фантастика, триллер, драма
2001, США
7.0
Почти знаменит
мюзикл, драма
2000, США
7.0
Джерри Магуайр
комедия, мелодрама, спорт, драма
1996, США
8.0
Одиночки
драма, мелодрама, комедия
1992, США
6.0
Скажи что-нибудь
мелодрама, комедия, драма
1989, США
7.0
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