Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мичурин
Фильмы похожие на Мичурин
Мичурин
1948 / СССР
Смотреть онлайн
Смотреть
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Мичурин
Вся информация о фильме
Пропавшая грамота
комедия, фэнтези
1972, СССР
8.0
Тени забытых предков
драма
1964, СССР
5.0
Повесть пламенных лет
драма, военный
1960, СССР
6.0
Александр Невский
биография, исторический, военный
1938, СССР
7.0
Аэроград
драма, военный
1935, СССР
6.0
Земля
драма
1930, СССР
7.0
Арсенал
драма, военный
1928, СССР
7.0
Звенигора
драма
1927, СССР
7.0
Иван
драма
1932, СССР
6.0
Мечта
драма
1941, СССР
7.0
Отец Сергий
драма
1978, СССР
6.0
Дядя Ваня
драма
1970, СССР
7.0
В Риме была ночь
драма
1960, Италия / Франция
7.0
Евгения Гранде
драма
1960, СССР
7.0
Сережа
драма
1960, СССР
7.0
Ваня
драма
1959, СССР
6.0
Иван Франко
драма
1956, СССР
7.0
Земля и люди
драма
1956,
6.0
Попрыгунья
драма
1955, СССР
7.0
Отелло
драма
1955, СССР
6.0
Анна на шее
драма
1954, СССР
6.0
Васса Железнова
драма
1953, СССР
7.0
Сельский врач
драма
1952, СССР
6.0
Богдан Хмельницкий
драма
1941, СССР
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить