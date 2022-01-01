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Мечта, 1941

1941 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

В кое-как выбившейся «в люди» — по крайней мере, так ей кажется — Розе Скороход парадоксально смешивались сострадание и жесточайшая беспощадность к тем, кто ниже ее по социальному статусу, всепоглощающая скупость и такая же безмерная любовь к сыну-неудачнику, ради которого она живет, трудится, совершает низости, понимая в глубине души всю бесполезность этих усилий. Горькую мелодию подхватывали и другие герои.

«Вечная невеста» пани Ванда, переживающая одно за другим крушение в любой попытке как-тоустроить свою жизнь, найти того, кто даст ей хотя бы как-то устроить свою жизнь, найти того, кто даст ей возможность более менее нормального существования. Причем она изначально знает, что обречена и единственное, что принесет ей покой — добровольный уход из жизни. Такой же нелепый, избитый жизнью и ее мнимый жених — пан Коморовский, исполненный жалкой спеси, за которой пытается скрыть все ту же нищету и убожество своих дней.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 13 сентября 1943
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Ромм
Михаил Ромм
В ролях
Елена Кузьмина
Владимир Соловьев
Виктор Щеглов
Фаина Раневская
Фаина Раневская
Аркадий Кисляков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мечта 1 постер
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